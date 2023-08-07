https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html

Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер

Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер - РИА Новости, 07.08.2023

Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер

Военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти с помощью внешних сил экс-президента этой страны Мохамеда Базумы могут привести к большой африканской РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:19

2023-08-07T17:19

2023-08-07T17:19

в мире

нигер

мали

буркина-фасо

мохамед базум

леонид слуцкий (политик)

лдпр

африканский союз

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти с помощью внешних сил экс-президента этой страны Мохамеда Базумы могут привести к большой африканской войне, заявил РИА Новости председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло. Военная интервенция и вмешательство извне грозит привести к большой африканской войне", - сказал Слуцкий в кулуарах внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР, проходящей в понедельник в Ростовской области.Он обратил внимание, что в ответ на ультиматум "находящихся под прозападным влиянием стран ЭКОВАС о возвращении к власти президента Мохамеда Базумы", в Мали и Буркина-Фасо выразили твердую поддержку новым властям Нигера. "Правительства Мали и Буркина-Фасо, избавившиеся от французского неоколониального влияния, заявили, что будут расценивать ввод иностранного военного контингента в Нигер для подавления путча как "объявление войны" со всеми вытекающими. Срок ультиматума истекает, позиция поддержавших нигерских повстанцев африканских государств не менялась. Таким образом, все это может привести в кровавой развязке", - предупредил председатель партии ЛДПР. Он подчеркнул, что Россия не поддерживает насильственную смену власти и "перевороты, где бы они ни происходили", о чем было четко заявлено на официальном уровне. "Но дальнейшая эскалация только усугубит ситуацию", - заявил Слуцкий. Военные Нигера 26 июля во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Срок ультиматума истек в воскресенье.

https://ria.ru/20230807/niger-1888617745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, мали, буркина-фасо, мохамед базум, леонид слуцкий (политик), лдпр, африканский союз, переворот в нигере — 2023