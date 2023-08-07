Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html
Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер
Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер - РИА Новости, 07.08.2023
Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер
Военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти с помощью внешних сил экс-президента этой страны Мохамеда Базумы могут привести к большой африканской РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:19
2023-08-07T17:19
в мире
нигер
мали
буркина-фасо
мохамед базум
леонид слуцкий (политик)
лдпр
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_0:299:2048:1451_1920x0_80_0_0_e7690ef34ed59d9c0eb1106bbd723432.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти с помощью внешних сил экс-президента этой страны Мохамеда Базумы могут привести к большой африканской войне, заявил РИА Новости председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. &quot;В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло. Военная интервенция и вмешательство извне грозит привести к большой африканской войне&quot;, - сказал Слуцкий в кулуарах внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР, проходящей в понедельник в Ростовской области.Он обратил внимание, что в ответ на ультиматум "находящихся под прозападным влиянием стран ЭКОВАС о возвращении к власти президента Мохамеда Базумы", в Мали и Буркина-Фасо выразили твердую поддержку новым властям Нигера. "Правительства Мали и Буркина-Фасо, избавившиеся от французского неоколониального влияния, заявили, что будут расценивать ввод иностранного военного контингента в Нигер для подавления путча как "объявление войны" со всеми вытекающими. Срок ультиматума истекает, позиция поддержавших нигерских повстанцев африканских государств не менялась. Таким образом, все это может привести в кровавой развязке", - предупредил председатель партии ЛДПР. Он подчеркнул, что Россия не поддерживает насильственную смену власти и "перевороты, где бы они ни происходили", о чем было четко заявлено на официальном уровне. "Но дальнейшая эскалация только усугубит ситуацию", - заявил Слуцкий. Военные Нигера 26 июля во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Срок ультиматума истек в воскресенье.
https://ria.ru/20230807/niger-1888617745.html
https://ria.ru/20230807/niger-1888589568.html
нигер
мали
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_53:0:1988:1451_1920x0_80_0_0_ee003c523f9aaa4ad8c49d0a30fea05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, мали, буркина-фасо, мохамед базум, леонид слуцкий (политик), лдпр, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мохамед Базум, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Слуцкий предупредил о последствиях военной интервенции в Нигер

Слуцкий: вмешательство и военная интервенция в Нигер приведет к большой африканской войне

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти с помощью внешних сил экс-президента этой страны Мохамеда Базумы могут привести к большой африканской войне, заявил РИА Новости председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«

"В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло. Военная интервенция и вмешательство извне грозит привести к большой африканской войне", - сказал Слуцкий в кулуарах внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР, проходящей в понедельник в Ростовской области.

Он обратил внимание, что в ответ на ультиматум "находящихся под прозападным влиянием стран ЭКОВАС о возвращении к власти президента Мохамеда Базумы", в Мали и Буркина-Фасо выразили твердую поддержку новым властям Нигера.
«
"Правительства Мали и Буркина-Фасо, избавившиеся от французского неоколониального влияния, заявили, что будут расценивать ввод иностранного военного контингента в Нигер для подавления путча как "объявление войны" со всеми вытекающими. Срок ультиматума истекает, позиция поддержавших нигерских повстанцев африканских государств не менялась. Таким образом, все это может привести в кровавой развязке", - предупредил председатель партии ЛДПР.
Нигерские военнослужащие во время митинга сторонников военного переворота на стадионе в Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами
Вчера, 13:33
Он подчеркнул, что Россия не поддерживает насильственную смену власти и "перевороты, где бы они ни происходили", о чем было четко заявлено на официальном уровне.
«
"Но дальнейшая эскалация только усугубит ситуацию", - заявил Слуцкий.
Военные Нигера 26 июля во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Срок ультиматума истек в воскресенье.
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере
Вчера, 12:06
 
В миреНигерМалиБуркина-ФасоМохамед БазумЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала