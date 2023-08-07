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В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами - РИА Новости, 07.08.2023
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13:33 07.08.2023 (обновлено: 15:25 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/niger-1888617745.html
В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами
В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами - РИА Новости, 07.08.2023
В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами
Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили о подготовке против них совместной военной операции двух центральноафриканских государств, об этом сообщило... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:33
2023-08-07T15:25
в мире
нигер
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили о подготовке против них совместной военной операции двух центральноафриканских государств, об этом сообщило местное информагентство ANP."Несмотря на неодобрение народом Нигера и народами стран ЭКОВАС, план этой войны (военной интервенции в Нигер. — Прим. ред.) уже составлен. &lt;...&gt; В двух странах Центральной Африки началась предварительная переброска сил для участия в ней", — приводят журналисты выдержку из заявления сформированного мятежниками Национального совета по защите отечества.Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило применить силу, если Базума в течение недели не восстановят в должности. Срок ультиматума истек в воскресенье. Телеканал Al-Arabiya в этот же день со ссылкой на мятежников сообщил о подготовке иностранного вторжения на территорию Нигера.На прошлой неделе тысячи человек вышли на акции против Франции и ЭКОВАС, а также в поддержку военного переворота. Мятежники обвинили Париж в угрозе военного вмешательства. Во время акций протестующие подожгли дверь здания французского посольства и попытались прорваться внутрь, однако толпу сдержали полицейские.На фоне беспорядков диппредставительства Франции и Италии начали эвакуацию соотечественников. США вывозят из страны часть сотрудников и членов их семей, но посольство продолжит работу.
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в мире, нигер
В мире, Нигер
В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами

Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки

© AFP 2023Нигерские военнослужащие во время митинга сторонников военного переворота на стадионе в Ниамее
Нигерские военнослужащие во время митинга сторонников военного переворота на стадионе в Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023
Нигерские военнослужащие во время митинга сторонников военного переворота на стадионе в Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили о подготовке против них совместной военной операции двух центральноафриканских государств, об этом сообщило местное информагентство ANP.
"Несмотря на неодобрение народом Нигера и народами стран ЭКОВАС, план этой войны (военной интервенции в Нигер. — Прим. ред.) уже составлен. <...> В двух странах Центральной Африки началась предварительная переброска сил для участия в ней", — приводят журналисты выдержку из заявления сформированного мятежниками Национального совета по защите отечества.

В конце июля служащие президентской гвардии объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее.

Ответственность за переворот взял на себя "Национальный совет по защите отечества", во главе которого встал командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило применить силу, если Базума в течение недели не восстановят в должности. Срок ультиматума истек в воскресенье. Телеканал Al-Arabiya в этот же день со ссылкой на мятежников сообщил о подготовке иностранного вторжения на территорию Нигера.
На прошлой неделе тысячи человек вышли на акции против Франции и ЭКОВАС, а также в поддержку военного переворота. Мятежники обвинили Париж в угрозе военного вмешательства. Во время акций протестующие подожгли дверь здания французского посольства и попытались прорваться внутрь, однако толпу сдержали полицейские.
На фоне беспорядков диппредставительства Франции и Италии начали эвакуацию соотечественников. США вывозят из страны часть сотрудников и членов их семей, но посольство продолжит работу.
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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