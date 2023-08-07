Мали и Буркина-Фасо пошлют в Нигер делегацию
Мали и Буркина-Фасо пошлют в Нигер делегацию после истечения ультиматума ЭКОВАС
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо посылают в Нигер правительственную делегацию в знак солидарности, сообщила малийская армия в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Экономическое сообщества стран Западной Африки ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление, отметив, что "любое военное вмешательство против Нигера привело бы к выходу этих стран из ЭКОВАС, а также принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера". Срок ультиматума истек в воскресенье.
"Буркина-Фасо и Мали посылают в Ниамею делегацию во главе с малийским министром территориального управления и официальным представителем правительства. Цель (визита): засвидетельствовать солидарность наших двух стран с братским народом Нигера", - говорится в коммюнике вооруженных сил Мали, опубликованном в соцсетях.
Указанные в заявлении посты занимает полковник Абдулае Маига, ранее возглавлявший правительство Мали.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".