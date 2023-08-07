https://ria.ru/20230807/niger-1888601706.html

Мали и Буркина-Фасо пошлют в Нигер делегацию

Мали и Буркина-Фасо пошлют в Нигер делегацию - РИА Новости, 07.08.2023

Мали и Буркина-Фасо пошлют в Нигер делегацию

Мали и Буркина-Фасо посылают в Нигер правительственную делегацию в знак солидарности, сообщила малийская армия в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:52

2023-08-07T12:52

2023-08-07T12:52

в мире

мали

нигер

ниамей

буркина-фасо

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887580186_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_cf0936e4d1c8c9b6674b7156d2fbac1d.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо посылают в Нигер правительственную делегацию в знак солидарности, сообщила малийская армия в своем аккаунте в Twitter.Ранее Экономическое сообщества стран Западной Африки ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление, отметив, что "любое военное вмешательство против Нигера привело бы к выходу этих стран из ЭКОВАС, а также принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера". Срок ультиматума истек в воскресенье. "Буркина-Фасо и Мали посылают в Ниамею делегацию во главе с малийским министром территориального управления и официальным представителем правительства. Цель (визита): засвидетельствовать солидарность наших двух стран с братским народом Нигера", - говорится в коммюнике вооруженных сил Мали, опубликованном в соцсетях. Указанные в заявлении посты занимает полковник Абдулае Маига, ранее возглавлявший правительство Мали. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230807/niger-1888589568.html

https://ria.ru/20230807/agressiya-1888536868.html

мали

нигер

ниамей

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, нигер, ниамей, буркина-фасо, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023