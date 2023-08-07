https://ria.ru/20230807/niger-1888530413.html

СМИ: в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны

СМИ: в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны

Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:37

2023-08-07T00:37

2023-08-07T00:39

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает арабский телеканал Al-Arabiya. Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС обещал применить силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план для возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. "Военный совет мятежников ("Национальный совет по защите отечества" - ред.) в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны", - говорится в сообщении телеканала. ЭКОВАС также ранее объявил, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. При этом в минувшее воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230806/tekhnika-1888522636.html

https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз