https://ria.ru/20230807/niger-1888530087.html
СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T00:34
2023-08-07T00:34
2023-08-07T07:44
в мире
нигер
мохамед базум
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109442_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_42069197bfdb1bfe9e1970dfd0d04312.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya.О каком именно государстве идет речь, не уточняется.Мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).Ранее ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, пригрозив в противном случае применить силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.ЭКОВАС ранее приостановило оказание финансовой помощи Нигеру, а также ввело санкции против участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.В воскресенье в столице Нигера Ниамее собрались тысячи демонстрантов, чтобы выразить поддержку пришедшим к власти военным и осудить санкции со стороны ЭКОВАС.Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.
https://ria.ru/20230806/niger-1888528049.html
https://ria.ru/20230806/tekhnika-1888522636.html
нигер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109442_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1c32dd813b01bc3e97d7c747d3f7e731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, мохамед базум, африканский союз
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Африканский союз
СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
Al-Arabiya: vятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством агрессии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya
.
О каком именно государстве идет речь, не уточняется.
Мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Ранее ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, пригрозив в противном случае применить силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.
WSJ: ЭКОВАС нужно больше времени на подготовку к введению войск в Нигер
ЭКОВАС ранее приостановило оказание финансовой помощи Нигеру, а также ввело санкции против участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
В воскресенье в столице Нигера Ниамее собрались тысячи демонстрантов, чтобы выразить поддержку пришедшим к власти военным и осудить санкции со стороны ЭКОВАС.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее
. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.
ОАЭ предоставили военную технику Чаду на фоне ситуации в Нигере, пишут СМИ