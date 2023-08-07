https://ria.ru/20230807/niger-1888530087.html

СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:34

2023-08-07T00:34

2023-08-07T07:44

в мире

нигер

мохамед базум

африканский союз

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya.О каком именно государстве идет речь, не уточняется.Мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).Ранее ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, пригрозив в противном случае применить силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.ЭКОВАС ранее приостановило оказание финансовой помощи Нигеру, а также ввело санкции против участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.В воскресенье в столице Нигера Ниамее собрались тысячи демонстрантов, чтобы выразить поддержку пришедшим к власти военным и осудить санкции со стороны ЭКОВАС.Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.

https://ria.ru/20230806/niger-1888528049.html

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в мире, нигер, мохамед базум, африканский союз