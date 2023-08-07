https://ria.ru/20230807/neonatsizm-1888740336.html

Неонацизм Киева в новых учебниках назван насилием агрессивного меньшинства

Неонацизм Киева в новых учебниках назван насилием агрессивного меньшинства - РИА Новости, 07.08.2023

Неонацизм Киева в новых учебниках назван насилием агрессивного меньшинства

Украинский неонацизм в новом учебнике истории России для 11-х классов назван культурным и языковым насилием агрессивного меньшинства над большинством,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:39

2023-08-07T21:39

2023-08-07T21:39

россия

сергей кравцов

нато

северный поток

сша

мгимо

российская академия наук

анатолий торкунов

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинский неонацизм в новом учебнике истории России для 11-х классов назван культурным и языковым насилием агрессивного меньшинства над большинством, фотографии книги имеются в распоряжении РИА Новости. "Украинский неонацизм - это отнюдь не прямое повторение германского национал-социализма 1920-1940-х годов. Это в значительной степени новое явление. Это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством", - сказано на страницах учебника в разделе, посвященном специальной военной операции. Отмечается, что после военного переворота в Киеве в 2014 году поэтапно под запретом оказались и русские книги, и музыка, и кино, и мультфильмы, а также было ограничено преподавание русского языка и запрещено его использование. В учебнике также история России противопоставлена мировой, например, в самом начале раздела, посвященного СВО, дается хронология некоторых событий с 2014, например воссоединение Крыма с Россией и начало вторжения в Сирию США и их союзников. Кроме того, в учебнике можно найти характеристику отношений России и Запада в начале XXI века и подробности давления на Россию со стороны США, в том числе расширение НАТО. Упоминаются и вхождение в состав альянса в 2023 году Финляндии, которая в 1945 году сохранила независимость под обязательство постоянного нейтралитета, а также подрыв ниток газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Авторы отметили нападение Грузии на Южную Осетию и Абхазию в 2008 году, действия США в Сирии, упомянули фальсификацию истории. Школьникам расскажут о том, что такое Минские соглашения, о перевороте на Украине в 2014 году, возвращении Крыма и мемориале "Аллея ангелов", появившемся в 2015 году в Донецке и посвященном детям Донбасса, погибшим от украинских обстрелов и подрывов на минах. Заканчивается раздел фотографиями и историями первых героев специальной военной операции. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ. Работу над учебником возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кравцов отмечал, что в учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888704079.html

https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888710193.html

https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888725665.html

россия

сша

сирия

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россия, сергей кравцов, нато, северный поток, сша, мгимо, российская академия наук, анатолий торкунов, владимир мединский, сирия