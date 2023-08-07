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Неонацизм Киева в новых учебниках назван насилием агрессивного меньшинства
Неонацизм Киева в новых учебниках назван насилием агрессивного меньшинства - РИА Новости, 07.08.2023
Неонацизм Киева в новых учебниках назван насилием агрессивного меньшинства
Украинский неонацизм в новом учебнике истории России для 11-х классов назван культурным и языковым насилием агрессивного меньшинства над большинством,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:39
2023-08-07T21:39
2023-08-07T21:39
россия
сергей кравцов
нато
северный поток
сша
мгимо
российская академия наук
анатолий торкунов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинский неонацизм в новом учебнике истории России для 11-х классов назван культурным и языковым насилием агрессивного меньшинства над большинством, фотографии книги имеются в распоряжении РИА Новости. "Украинский неонацизм - это отнюдь не прямое повторение германского национал-социализма 1920-1940-х годов. Это в значительной степени новое явление. Это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством", - сказано на страницах учебника в разделе, посвященном специальной военной операции. Отмечается, что после военного переворота в Киеве в 2014 году поэтапно под запретом оказались и русские книги, и музыка, и кино, и мультфильмы, а также было ограничено преподавание русского языка и запрещено его использование. В учебнике также история России противопоставлена мировой, например, в самом начале раздела, посвященного СВО, дается хронология некоторых событий с 2014, например воссоединение Крыма с Россией и начало вторжения в Сирию США и их союзников. Кроме того, в учебнике можно найти характеристику отношений России и Запада в начале XXI века и подробности давления на Россию со стороны США, в том числе расширение НАТО. Упоминаются и вхождение в состав альянса в 2023 году Финляндии, которая в 1945 году сохранила независимость под обязательство постоянного нейтралитета, а также подрыв ниток газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Авторы отметили нападение Грузии на Южную Осетию и Абхазию в 2008 году, действия США в Сирии, упомянули фальсификацию истории. Школьникам расскажут о том, что такое Минские соглашения, о перевороте на Украине в 2014 году, возвращении Крыма и мемориале "Аллея ангелов", появившемся в 2015 году в Донецке и посвященном детям Донбасса, погибшим от украинских обстрелов и подрывов на минах. Заканчивается раздел фотографиями и историями первых героев специальной военной операции. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ. Работу над учебником возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кравцов отмечал, что в учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888704079.html
https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888710193.html
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россия, сергей кравцов, нато, северный поток, сша, мгимо, российская академия наук, анатолий торкунов, владимир мединский, сирия
Россия, Сергей Кравцов, НАТО, Северный поток, США, МГИМО, Российская академия наук, Анатолий Торкунов, Владимир Мединский, Сирия
Неонацизм Киева в новых учебниках назван насилием агрессивного меньшинства
Неонацизм Киева в новых учебниках истории назван насилием меньшинства над большинством