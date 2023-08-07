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В Венгрии рассказали о решении по поставкам нефти из России - РИА Новости, 07.08.2023
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20:07 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/neft-1888728663.html
В Венгрии рассказали о решении по поставкам нефти из России
В Венгрии рассказали о решении по поставкам нефти из России - РИА Новости, 07.08.2023
В Венгрии рассказали о решении по поставкам нефти из России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что провел телефонный разговор с вице-премьером России, курирующим вопросы... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:07
2023-08-07T20:07
цены на нефть
венгрия
петер сийярто
евросоюз
россия
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БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что провел телефонный разговор с вице-премьером России, курирующим вопросы энергетики, Александром Новаком, в ходе которого российская сторона заверила, что поставки нефти из России в Венгрию будут осуществляться согласно контрактам, что обеспечит безопасность энергоснабжения страны. "Сегодня мы поговорили по телефону с вице-премьером России, ответственным за вопросы энергетики, Александром Новаком, который заверил, что российские партнеры будут поставлять нефть в Венгрию в соответствии с обязательствами, обозначенными в контрактах, поэтому энергоснабжение нашей страны по-прежнему в безопасности", - написал Сийярто в соцсети. Он отметил, что в последние дни "поступили тревожные новости" об "атаках, затронувших энергоинфраструктуру" в ходе конфликта по соседству с Венгрией, не уточнив, о чем идет речь. В начале октября Сийярто заявил, что Венгрия в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ. При этом он подчеркивал, что соглашения с другими странами о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
https://ria.ru/20230801/neft-1887670046.html
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цены на нефть, венгрия, петер сийярто, евросоюз, россия, александр новак
Цены на нефть, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Россия, Александр Новак
В Венгрии рассказали о решении по поставкам нефти из России

Сийярто: Россия заверила, что поставки нефти в Венгрию будут идти согласно контракту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что провел телефонный разговор с вице-премьером России, курирующим вопросы энергетики, Александром Новаком, в ходе которого российская сторона заверила, что поставки нефти из России в Венгрию будут осуществляться согласно контрактам, что обеспечит безопасность энергоснабжения страны.
«
"Сегодня мы поговорили по телефону с вице-премьером России, ответственным за вопросы энергетики, Александром Новаком, который заверил, что российские партнеры будут поставлять нефть в Венгрию в соответствии с обязательствами, обозначенными в контрактах, поэтому энергоснабжение нашей страны по-прежнему в безопасности", - написал Сийярто в соцсети.
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Он отметил, что в последние дни "поступили тревожные новости" об "атаках, затронувших энергоинфраструктуру" в ходе конфликта по соседству с Венгрией, не уточнив, о чем идет речь.
В начале октября Сийярто заявил, что Венгрия в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.
При этом он подчеркивал, что соглашения с другими странами о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
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Цены на нефтьВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзРоссияАлександр Новак
 
 
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