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На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения
На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения - РИА Новости, 07.08.2023
На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения
Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за наводнения в административном центре Аляски Джуно в США, говорится на сайте местной администрации. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:30
2023-08-07T14:30
2023-08-07T14:37
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за наводнения в административном центре Аляски Джуно в США, говорится на сайте местной администрации. "Город и район Джуно объявил о чрезвычайной ситуации в связи с разливом реки Менденхолл, произошедшим 5 августа", - говорится в публикации. Согласно сообщению властей, в результате наводнения по меньшей мере два здания ушли под воду. Уровень воды начинает понижаться, однако жителям рекомендуют держаться подальше от реки, поскольку береговая линия остается крайне неустойчивой. По словам администрации, уже ведутся работы по очистке дорог.
https://ria.ru/20230807/vetnam-1888551636.html
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в мире, аляска, сша
На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения
В городе Джуно на Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения