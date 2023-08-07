https://ria.ru/20230807/navodnenie-1888640683.html

На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения

На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения - РИА Новости, 07.08.2023

На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения

Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за наводнения в административном центре Аляски Джуно в США, говорится на сайте местной администрации. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:30

2023-08-07T14:30

2023-08-07T14:37

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за наводнения в административном центре Аляски Джуно в США, говорится на сайте местной администрации. "Город и район Джуно объявил о чрезвычайной ситуации в связи с разливом реки Менденхолл, произошедшим 5 августа", - говорится в публикации. Согласно сообщению властей, в результате наводнения по меньшей мере два здания ушли под воду. Уровень воды начинает понижаться, однако жителям рекомендуют держаться подальше от реки, поскольку береговая линия остается крайне неустойчивой. По словам администрации, уже ведутся работы по очистке дорог.

https://ria.ru/20230807/vetnam-1888551636.html

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в мире, аляска, сша