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В России нашли неожиданное применение смесей для вейпов в медицине - РИА Новости, 07.08.2023
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Наука
 
09:00 07.08.2023 (обновлено: 17:24 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/nauka-1888133211.html
В России нашли неожиданное применение смесей для вейпов в медицине
В России нашли неожиданное применение смесей для вейпов в медицине - РИА Новости, 07.08.2023
В России нашли неожиданное применение смесей для вейпов в медицине
Неожиданное применение жидкости для вейпа в медицине нашли ученые СГУ. По их словам, состав смесей повышает проницаемость тканей для световых волн, что... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:00
2023-08-07T17:24
наука
наука
россия
российская академия наук
российский научный фонд
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
здоровье - общество
вейпы
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Неожиданное применение жидкости для вейпа в медицине нашли ученые СГУ. По их словам, состав смесей повышает проницаемость тканей для световых волн, что позволяет лучше визуализировать пораженные органы и облучать их более равномерно, например при фототерапии рака слизистых оболочек полости горла и легких.Одним из перспективных направлений медицинской диагностики считается оптическая визуализация тканей. Она позволяет детально изучать область распространения заболевания, в частности рака, и изучать внутреннюю структуру клеток, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.Для того чтобы излучение равномерно и глубоко проходило через кожу и внутренние органы, нужен специальный просветляющий агент – вещество, которое снижает рассеяние света биоткани и не поглощает свет в нужном диапазоне длин волн, что важно для успешной диагностики патологии.&quot;Наши исследования доказали, что оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта являются жидкости для вейпов. Они состоят из растительного глицерина и пропиленгликоля, два эти вещества показали высокую эффективность для просветления тканей ранее, а их сочетание оказалось наиболее действенным&quot;, – уточнил заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин.По его словам, глицерин – уникальное действующее вещество для такой диагностики, так как он не поглощает свет в очень широком спектре: от инфракрасного диапазона до самых коротких длин волн ультрафиолетового диапазона порядка 150 нм. А пропиленгликоль в свою очередь усиливает проницаемость биологических мембран для глицерина.Так как пропорции этих компонентов в различных смесях отличаются, несложно подобрать оптимальное соотношение для использования в медицине. При этом речь идет о составах без никотина и ароматизаторов, отметил исследователь."Эти же особенности агента требуются не только для диагностики, но и самой фототерапии, например лечения рака с помощью лазерного излучения или других источников световых волн при значительном повышении светочувствительности конкретных тканей. Глицерино-пропиленгликолиевая смесь обеспечивает не только лучшую визуализацию объектов, но и более равномерное распределение света в глубине ткани. Такие преимущества позволят снизить дозы облучения, а также повысить эффективность лечения", – продолжил Тучин.Ученый дополнил, что жидкости для вейпов также могут быть использованы как антифризы при замораживании живых органов для имплантации – при помещении органа в такую смесь его можно охладить до очень низких температур без образования острых льдинок, которые могут разорвать клетки изнутри.Вместе с тем многолетний контакт слизистых оболочек полости рта и легких с парами жидкости для электронных сигарет с высокой вероятностью может привести к раку горла, легких и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также вейпы повышают уязвимость организма к вирусам и отравляющим веществам, так как открытие биологических мембран пропиленгликолем облегчает проникновение всех находящихся в воздухе частиц и молекул в кровь, обратил внимание Тучин.Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (грант №23-14-00287).СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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наука, россия, российская академия наук, российский научный фонд, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , здоровье - общество, вейпы, рак, навигатор абитуриента, университетская наука, медицина
Наука, Наука, Россия, Российская академия наук, Российский научный фонд, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Здоровье - Общество, Вейпы, Рак, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Медицина

В России нашли неожиданное применение смесей для вейпов в медицине

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Неожиданное применение жидкости для вейпа в медицине нашли ученые СГУ. По их словам, состав смесей повышает проницаемость тканей для световых волн, что позволяет лучше визуализировать пораженные органы и облучать их более равномерно, например при фототерапии рака слизистых оболочек полости горла и легких.
Одним из перспективных направлений медицинской диагностики считается оптическая визуализация тканей. Она позволяет детально изучать область распространения заболевания, в частности рака, и изучать внутреннюю структуру клеток, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.
Для того чтобы излучение равномерно и глубоко проходило через кожу и внутренние органы, нужен специальный просветляющий агент – вещество, которое снижает рассеяние света биоткани и не поглощает свет в нужном диапазоне длин волн, что важно для успешной диагностики патологии.
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"Наши исследования доказали, что оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта являются жидкости для вейпов. Они состоят из растительного глицерина и пропиленгликоля, два эти вещества показали высокую эффективность для просветления тканей ранее, а их сочетание оказалось наиболее действенным", – уточнил заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин.

По его словам, глицерин – уникальное действующее вещество для такой диагностики, так как он не поглощает свет в очень широком спектре: от инфракрасного диапазона до самых коротких длин волн ультрафиолетового диапазона порядка 150 нм. А пропиленгликоль в свою очередь усиливает проницаемость биологических мембран для глицерина.
Так как пропорции этих компонентов в различных смесях отличаются, несложно подобрать оптимальное соотношение для использования в медицине. При этом речь идет о составах без никотина и ароматизаторов, отметил исследователь.
© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

Оптическая когерентная томография образца легкого крысы под воздействии смесей для вейпа ex vivo

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
1 из 4
© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

Оптическая когерентная томография образца легкого крысы под воздействии смесей для вейпа ex vivo

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
2 из 4
© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

Оптическая когерентная томография образца легкого крысы под воздействии смесей для вейпа ex vivo

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
3 из 4
© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий КовшовОптическая когерентная томография образца легкого крысы под воздействии смесей для вейпа ex vivo
Оптическая когерентная томография образца легкого крысы под воздействии смесей для вейпа ex vivo
Оптическая когерентная томография образца легкого крысы под воздействии смесей для вейпа ex vivo
© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
4 из 4

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
1 из 4

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
2 из 4

Сотрудники Лаборатории биомедицинской фотоакустики и Учебной лаборатория атомной физики, квантовой электроники и спектроскопии проводят исследования

© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
3 из 4
Оптическая когерентная томография образца легкого крысы под воздействии смесей для вейпа ex vivo
© Фото : пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского/Дмитрий Ковшов
4 из 4
"Эти же особенности агента требуются не только для диагностики, но и самой фототерапии, например лечения рака с помощью лазерного излучения или других источников световых волн при значительном повышении светочувствительности конкретных тканей. Глицерино-пропиленгликолиевая смесь обеспечивает не только лучшую визуализацию объектов, но и более равномерное распределение света в глубине ткани. Такие преимущества позволят снизить дозы облучения, а также повысить эффективность лечения", – продолжил Тучин.
Ученый дополнил, что жидкости для вейпов также могут быть использованы как антифризы при замораживании живых органов для имплантации – при помещении органа в такую смесь его можно охладить до очень низких температур без образования острых льдинок, которые могут разорвать клетки изнутри.
Вместе с тем многолетний контакт слизистых оболочек полости рта и легких с парами жидкости для электронных сигарет с высокой вероятностью может привести к раку горла, легких и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также вейпы повышают уязвимость организма к вирусам и отравляющим веществам, так как открытие биологических мембран пропиленгликолем облегчает проникновение всех находящихся в воздухе частиц и молекул в кровь, обратил внимание Тучин.
Снимок легких - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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18 апреля 2022, 06:46
Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (грант №23-14-00287).
СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
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