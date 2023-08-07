В России нашли неожиданное применение смесей для вейпов в медицине

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Неожиданное применение жидкости для вейпа в медицине нашли ученые СГУ. По их словам, состав смесей повышает проницаемость тканей для световых волн, что позволяет лучше визуализировать пораженные органы и облучать их более равномерно, например при фототерапии рака слизистых оболочек полости горла и легких.Одним из перспективных направлений медицинской диагностики считается оптическая визуализация тканей. Она позволяет детально изучать область распространения заболевания, в частности рака, и изучать внутреннюю структуру клеток, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.Для того чтобы излучение равномерно и глубоко проходило через кожу и внутренние органы, нужен специальный просветляющий агент – вещество, которое снижает рассеяние света биоткани и не поглощает свет в нужном диапазоне длин волн, что важно для успешной диагностики патологии."Наши исследования доказали, что оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта являются жидкости для вейпов. Они состоят из растительного глицерина и пропиленгликоля, два эти вещества показали высокую эффективность для просветления тканей ранее, а их сочетание оказалось наиболее действенным", – уточнил заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин.По его словам, глицерин – уникальное действующее вещество для такой диагностики, так как он не поглощает свет в очень широком спектре: от инфракрасного диапазона до самых коротких длин волн ультрафиолетового диапазона порядка 150 нм. А пропиленгликоль в свою очередь усиливает проницаемость биологических мембран для глицерина.Так как пропорции этих компонентов в различных смесях отличаются, несложно подобрать оптимальное соотношение для использования в медицине. При этом речь идет о составах без никотина и ароматизаторов, отметил исследователь."Эти же особенности агента требуются не только для диагностики, но и самой фототерапии, например лечения рака с помощью лазерного излучения или других источников световых волн при значительном повышении светочувствительности конкретных тканей. Глицерино-пропиленгликолиевая смесь обеспечивает не только лучшую визуализацию объектов, но и более равномерное распределение света в глубине ткани. Такие преимущества позволят снизить дозы облучения, а также повысить эффективность лечения", – продолжил Тучин.Ученый дополнил, что жидкости для вейпов также могут быть использованы как антифризы при замораживании живых органов для имплантации – при помещении органа в такую смесь его можно охладить до очень низких температур без образования острых льдинок, которые могут разорвать клетки изнутри.Вместе с тем многолетний контакт слизистых оболочек полости рта и легких с парами жидкости для электронных сигарет с высокой вероятностью может привести к раку горла, легких и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также вейпы повышают уязвимость организма к вирусам и отравляющим веществам, так как открытие биологических мембран пропиленгликолем облегчает проникновение всех находящихся в воздухе частиц и молекул в кровь, обратил внимание Тучин.Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (грант №23-14-00287).СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
наука, россия, российская академия наук, российский научный фонд, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , здоровье - общество, вейпы, рак, навигатор абитуриента, университетская наука, медицина
Наука, Наука, Россия, Российская академия наук, Российский научный фонд, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Здоровье - Общество, Вейпы, Рак, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Медицина
В России нашли неожиданное применение смесей для вейпов в медицине
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Неожиданное применение жидкости для вейпа в медицине нашли ученые СГУ. По их словам, состав смесей повышает проницаемость тканей для световых волн, что позволяет лучше визуализировать пораженные органы и облучать их более равномерно, например при фототерапии рака слизистых оболочек полости горла и легких.
Одним из перспективных направлений медицинской диагностики считается оптическая визуализация тканей. Она позволяет детально изучать область распространения заболевания, в частности рака, и изучать внутреннюю структуру клеток, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.
Для того чтобы излучение равномерно и глубоко проходило через кожу и внутренние органы, нужен специальный просветляющий агент – вещество, которое снижает рассеяние света биоткани и не поглощает свет в нужном диапазоне длин волн, что важно для успешной диагностики патологии.
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"Наши исследования доказали, что оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта являются жидкости для вейпов. Они состоят из растительного глицерина и пропиленгликоля, два эти вещества показали высокую эффективность для просветления тканей ранее, а их сочетание оказалось наиболее действенным", – уточнил заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин.
По его словам, глицерин – уникальное действующее вещество для такой диагностики, так как он не поглощает свет в очень широком спектре: от инфракрасного диапазона до самых коротких длин волн ультрафиолетового диапазона порядка 150 нм. А пропиленгликоль в свою очередь усиливает проницаемость биологических мембран для глицерина.
Так как пропорции этих компонентов в различных смесях отличаются, несложно подобрать оптимальное соотношение для использования в медицине. При этом речь идет о составах без никотина и ароматизаторов, отметил исследователь.
"Эти же особенности агента требуются не только для диагностики, но и самой фототерапии, например лечения рака с помощью лазерного излучения или других источников световых волн при значительном повышении светочувствительности конкретных тканей. Глицерино-пропиленгликолиевая смесь обеспечивает не только лучшую визуализацию объектов, но и более равномерное распределение света в глубине ткани. Такие преимущества позволят снизить дозы облучения, а также повысить эффективность лечения", – продолжил Тучин.
Ученый дополнил, что жидкости для вейпов также могут быть использованы как антифризы при замораживании живых органов для имплантации – при помещении органа в такую смесь его можно охладить до очень низких температур без образования острых льдинок, которые могут разорвать клетки изнутри.
Вместе с тем многолетний контакт слизистых оболочек полости рта и легких с парами жидкости для электронных сигарет с высокой вероятностью может привести к раку горла, легких и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также вейпы повышают уязвимость организма к вирусам и отравляющим веществам, так как открытие биологических мембран пропиленгликолем облегчает проникновение всех находящихся в воздухе частиц и молекул в кровь, обратил внимание Тучин.
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Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (грант №23-14-00287).
СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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