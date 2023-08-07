https://ria.ru/20230807/nastuplenie-1888704204.html

СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте

СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте

Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-07T17:55

2023-08-07T17:55

2023-08-08T01:09

политика

харьковская область

россия

украина

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian."В последние недели интенсивность штурмовых действий <…> усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — говорится в статье.Как отмечает издание, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте, уточняется в публикации.Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230807/vzryv-1888659359.html

харьковская область

россия

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политика, харьковская область, россия, украина