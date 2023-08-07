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СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте - РИА Новости, 08.08.2023
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17:55 07.08.2023 (обновлено: 01:09 08.08.2023)
https://ria.ru/20230807/nastuplenie-1888704204.html
СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте
СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте
Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-07T17:55
2023-08-08T01:09
политика
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian."В последние недели интенсивность штурмовых действий &lt;…&gt; усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — говорится в статье.Как отмечает издание, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте, уточняется в публикации.Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, уточнили в ведомстве.
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политика, харьковская область, россия, украина
Политика, Харьковская область, Россия, Украина
СМИ: Россия начала наступление в неожиданном месте

Guardian: российские военные идут в наступление в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian.
«
"В последние недели интенсивность штурмовых действий <…> усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — говорится в статье.
Как отмечает издание, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте, уточняется в публикации.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, уточнили в ведомстве.
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Вчера, 15:30
 
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