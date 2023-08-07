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СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов - РИА Новости, 07.08.2023
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22:51 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/napadenie-1888748282.html
СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов
СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов
Около 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:51
2023-08-07T22:51
в мире
буркина-фасо
сахель
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в органах безопасности. Как отмечается, нападение произошло в воскресенье в населенном пункте Ноао близ города Битту. "При нападении погибли около 20 человек, в основном торговцы", - приводит агентство слова источника. Как отмечается, один из торговцев при этом заявил о "25 погибших" и "более 15 грузовиков, разграбленных и сожженных" боевиками. Другой торговец сообщил о "десятке пострадавших". Источник в органах безопасности также отметил, что в четверг была совершена атака на "несколько десятков машин с товарами". В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html
https://ria.ru/20230807/burkina-faso-1888531921.html
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в мире, буркина-фасо, сахель , здоровье - общество
В мире, Буркина-Фасо, Сахель , Здоровье - Общество
СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов

АФП: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов, есть погибшие

© AP Photo / Theo RenautБеспорядки на улицах столицы Буркина-Фасо
Беспорядки на улицах столицы Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Theo Renaut
Беспорядки на улицах столицы Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в органах безопасности.
Как отмечается, нападение произошло в воскресенье в населенном пункте Ноао близ города Битту.
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6 августа, 13:18
«
"При нападении погибли около 20 человек, в основном торговцы", - приводит агентство слова источника.
Как отмечается, один из торговцев при этом заявил о "25 погибших" и "более 15 грузовиков, разграбленных и сожженных" боевиками. Другой торговец сообщил о "десятке пострадавших". Источник в органах безопасности также отметил, что в четверг была совершена атака на "несколько десятков машин с товарами".
В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.
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В миреБуркина-ФасоСахельЗдоровье - Общество
 
 
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