https://ria.ru/20230807/napadenie-1888748282.html

СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов

СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: в Буркина-Фасо произошло нападение, предположительно, джихадистов

Около 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:51

2023-08-07T22:51

2023-08-07T22:51

в мире

буркина-фасо

сахель

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в органах безопасности. Как отмечается, нападение произошло в воскресенье в населенном пункте Ноао близ города Битту. "При нападении погибли около 20 человек, в основном торговцы", - приводит агентство слова источника. Как отмечается, один из торговцев при этом заявил о "25 погибших" и "более 15 грузовиков, разграбленных и сожженных" боевиками. Другой торговец сообщил о "десятке пострадавших". Источник в органах безопасности также отметил, что в четверг была совершена атака на "несколько десятков машин с товарами". В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

https://ria.ru/20230807/burkina-faso-1888531921.html

буркина-фасо

сахель

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в мире, буркина-фасо, сахель , здоровье - общество