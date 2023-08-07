https://ria.ru/20230807/myanma-1888538281.html

Минобороны России рассказало о командно-штабной тренировке в Мьянме

Минобороны России рассказало о командно-штабной тренировке в Мьянме - РИА Новости, 07.08.2023

Минобороны России рассказало о командно-штабной тренировке в Мьянме

В Мьянме прошла командно-штабная тренировка по противодействию терроризму с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговыми партнерами... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T05:10

2023-08-07T05:10

2023-08-07T05:10

безопасность

россия

мьянма

вьетнам

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Мьянме прошла командно-штабная тренировка по противодействию терроризму с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговыми партнерами "СМОА плюс", в тренировке участвовала группа офицеров ВС РФ, сообщили в Минобороны России. "В Мьянме завершилась командно-штабная тренировка по противодействию терроризму с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговыми партнерами "СМОА плюс". От Российской Федерации к тренировке привлекались группы офицеров Генерального штаба Вооружённых сил, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Возглавлял российскую военную делегацию заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев", - сказали в ведомстве. В тренировке также были задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин, уточнили в Минобороны. Как отметили в министерстве, исходя из физико-географических условий, впервые со странами АСЕАН и государствами - диалоговыми партнерами были проработаны современные способы применения авиации, в том числе БПЛА, разведки, РЭБ, при уничтожении террористов. "Учитывая все поступающие предложения от военных делегаций, удалось добиться единых подходов к способам борьбы с международным терроризмом", - сказали в Минобороны. Там добавили, что завершившаяся командно-штабная тренировка служит прологом к антитеррористическому учению с участием контингентов стран "СМОА плюс", которое состоится в сентябре этого года на территории России в Приморском крае. "СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

https://ria.ru/20230805/karabakh-1888407735.html

https://ria.ru/20230804/simushir-1888103662.html

россия

мьянма

вьетнам

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безопасность, россия, мьянма, вьетнам