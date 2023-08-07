https://ria.ru/20230807/murashko-1888550365.html
Мурашко рассказал о "вау-эффекте" российских технологий в медицине
Мурашко рассказал о "вау-эффекте" российских технологий в медицине - РИА Новости, 07.08.2023
Мурашко рассказал о "вау-эффекте" российских технологий в медицине
Отечественные технологии в здравоохранении на международных форумах производят "вау-эффект" на представителей зарубежных стран, видя ценовую доступность и... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:08
2023-08-07T09:08
2023-08-07T09:08
россия
михаил мурашко
общество
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УФА, 7 авг - РИА Новости. Отечественные технологии в здравоохранении на международных форумах производят "вау-эффект" на представителей зарубежных стран, видя ценовую доступность и высокую технологичность, они разворачиваются в сторону России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня, проводя международные форумы для привлечения наших коллег и знакомства с нашими технологиями, мы видим, так называемый вау-эффект", - сказал Мурашко на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Он отметил, что на форуме "Россия -Африка" коллеги увидели, как развиваются в России технологии, это произвело мощный эффект. "Как правило, медики тех стран пытались ориентироваться на западные технологии, но, увидев доступность, в том числе ценовую, технологическую, конечно же, разворачиваются в сторону производителей из России", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230807/murashko-1888549029.html
https://ria.ru/20230807/zdravookhranenie-1888546587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мурашко, общество
Россия, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко рассказал о "вау-эффекте" российских технологий в медицине
Мурашко: российские технологии в медицине производят "вау-эффект" на зарубежных коллег
УФА, 7 авг - РИА Новости. Отечественные технологии в здравоохранении на международных форумах производят "вау-эффект" на представителей зарубежных стран, видя ценовую доступность и высокую технологичность, они разворачиваются в сторону России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня, проводя международные форумы для привлечения наших коллег и знакомства с нашими технологиями, мы видим, так называемый вау-эффект", - сказал Мурашко на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям
Он отметил, что на форуме "Россия -Африка" коллеги увидели, как развиваются в России технологии, это произвело мощный эффект.
"Как правило, медики тех стран пытались ориентироваться на западные технологии, но, увидев доступность, в том числе ценовую, технологическую, конечно же, разворачиваются в сторону производителей из России", - подчеркнул министр.
Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах