https://ria.ru/20230807/murashko-1888550365.html

Мурашко рассказал о "вау-эффекте" российских технологий в медицине

Мурашко рассказал о "вау-эффекте" российских технологий в медицине - РИА Новости, 07.08.2023

Мурашко рассказал о "вау-эффекте" российских технологий в медицине

Отечественные технологии в здравоохранении на международных форумах производят "вау-эффект" на представителей зарубежных стран, видя ценовую доступность и... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:08

2023-08-07T09:08

2023-08-07T09:08

россия

михаил мурашко

общество

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УФА, 7 авг - РИА Новости. Отечественные технологии в здравоохранении на международных форумах производят "вау-эффект" на представителей зарубежных стран, видя ценовую доступность и высокую технологичность, они разворачиваются в сторону России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня, проводя международные форумы для привлечения наших коллег и знакомства с нашими технологиями, мы видим, так называемый вау-эффект", - сказал Мурашко на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Он отметил, что на форуме "Россия -Африка" коллеги увидели, как развиваются в России технологии, это произвело мощный эффект. "Как правило, медики тех стран пытались ориентироваться на западные технологии, но, увидев доступность, в том числе ценовую, технологическую, конечно же, разворачиваются в сторону производителей из России", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230807/murashko-1888549029.html

https://ria.ru/20230807/zdravookhranenie-1888546587.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мурашко, общество