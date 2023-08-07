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Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 07.08.2023

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T23:51

2023-08-07T23:51

2023-08-07T23:52

крымский мост

республика крым

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту.Ранее телеграм-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту передавал, что движение автотранспорта было временно перекрыто."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)