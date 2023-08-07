https://ria.ru/20230807/most-1888751665.html
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 07.08.2023
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:51
2023-08-07T23:51
2023-08-07T23:52
крымский мост
республика крым
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту.Ранее телеграм-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту передавал, что движение автотранспорта было временно перекрыто."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4c846341180b695fcd1434a821838e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Крымский мост, Республика Крым, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа