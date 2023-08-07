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Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа - РИА Новости, 07.08.2023
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16:07 07.08.2023
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Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа
Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа - РИА Новости, 07.08.2023
Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа
Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:07
2023-08-07T16:07
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москва
петр бирюков
погода
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с установившейся в столичном регионе аномально жаркой погодой осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ежедневную уборку в ночные и утренние часы входит обязательная промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. "В цикличном режиме организован полив проезжей части, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, но благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.
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москва, петр бирюков, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Погода

Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жаркая погода в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В связи с установившейся в столичном регионе аномально жаркой погодой осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ежедневную уборку в ночные и утренние часы входит обязательная промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.
"В цикличном режиме организован полив проезжей части, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, но благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковПогода
 
 
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