https://ria.ru/20230807/moskva-1888674116.html
Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа
Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа - РИА Новости, 07.08.2023
Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа
Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:07
2023-08-07T16:07
2023-08-07T16:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855421867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c7a225a39a5ab3cf5eb6878767ec785.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с установившейся в столичном регионе аномально жаркой погодой осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ежедневную уборку в ночные и утренние часы входит обязательная промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. "В цикличном режиме организован полив проезжей части, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, но благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.
https://ria.ru/20230807/proekty-1888626402.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855421867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d4f3536d1b64c1d9b2a8386d8c55bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Погода
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В связи с установившейся в столичном регионе аномально жаркой погодой осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ежедневную уборку в ночные и утренние часы входит обязательная промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий", - рассказал Бирюков.
Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут в рамках МУФ
Заместитель мэра подчеркнул, что в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.
"В цикличном режиме организован полив проезжей части, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, но благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.