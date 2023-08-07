https://ria.ru/20230807/moskva-1888674116.html

Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа

Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа - РИА Новости, 07.08.2023

Горслужбы из-за жары проводят аэрацию воздуха в Москве каждые два часа

Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:07

2023-08-07T16:07

2023-08-07T16:07

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москва

петр бирюков

погода

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Городские службы из-за жаркой погоды проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с установившейся в столичном регионе аномально жаркой погодой осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ежедневную уборку в ночные и утренние часы входит обязательная промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. "В цикличном режиме организован полив проезжей части, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, но благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.

https://ria.ru/20230807/proekty-1888626402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, погода