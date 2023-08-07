https://ria.ru/20230807/morpekhi-1888694796.html
Трем украинским морпехам дали по 29 лет за убийство жителей Мариуполя
Трем украинским морпехам дали по 29 лет за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.08.2023
Трем украинским морпехам дали по 29 лет за убийство жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил троих украинских морских пехотинцев к 29 годам тюрьмы за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:00
2023-08-07T17:00
2023-08-07T17:19
происшествия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил троих украинских морских пехотинцев к 29 годам тюрьмы за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Как установили в инстанции, в период с 15 марта по 2 апреля 2022 года 22-летний Данила Овчинников, 20-летний Андрей Ковтун и 24-летний Юрий Тищенко задержали в городе двух мужчин и закрыли их в гараже. При проверке удалось установить, что те не являются российскими военнослужащими. Несмотря на это, командир пехотинцев приказал устранить мирных жителей. Украинские военные вывели задержанных в заброшенный частный дом и расстреляли их из автомата. После этого они сбросили тела в подвал. Позже фигуранты застрелили еще одного мужчину в переулке недалеко от места их дислокации. Всем трем военнослужащим предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Также им инкриминировали применение запрещенных средств и методов ведения войны. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230803/rasstrel-1888071274.html
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика
Трем украинским морпехам дали по 29 лет за убийство жителей Мариуполя
Трем украинским морпехам дали по 29 лет колонии за убийство трех мирных жителей Мариуполя
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил троих украинских морских пехотинцев к 29 годам тюрьмы за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Как установили в инстанции, в период с 15 марта по 2 апреля 2022 года 22-летний Данила Овчинников, 20-летний Андрей Ковтун и 24-летний Юрий Тищенко задержали в городе двух мужчин и закрыли их в гараже. При проверке удалось установить, что те не являются российскими военнослужащими. Несмотря на это, командир пехотинцев приказал устранить мирных жителей.
Украинские военные вывели задержанных в заброшенный частный дом и расстреляли их из автомата. После этого они сбросили тела в подвал. Позже фигуранты застрелили еще одного мужчину в переулке недалеко от места их дислокации.
Всем трем военнослужащим предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Также им инкриминировали применение запрещенных средств и методов ведения войны. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.
Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России
террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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