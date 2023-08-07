https://ria.ru/20230807/morpekhi-1888694796.html

Трем украинским морпехам дали по 29 лет за убийство жителей Мариуполя

Трем украинским морпехам дали по 29 лет за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.08.2023

Трем украинским морпехам дали по 29 лет за убийство жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил троих украинских морских пехотинцев к 29 годам тюрьмы за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:00

2023-08-07T17:00

2023-08-07T17:19

происшествия

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил троих украинских морских пехотинцев к 29 годам тюрьмы за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Как установили в инстанции, в период с 15 марта по 2 апреля 2022 года 22-летний Данила Овчинников, 20-летний Андрей Ковтун и 24-летний Юрий Тищенко задержали в городе двух мужчин и закрыли их в гараже. При проверке удалось установить, что те не являются российскими военнослужащими. Несмотря на это, командир пехотинцев приказал устранить мирных жителей. Украинские военные вывели задержанных в заброшенный частный дом и расстреляли их из автомата. После этого они сбросили тела в подвал. Позже фигуранты застрелили еще одного мужчину в переулке недалеко от места их дислокации. Всем трем военнослужащим предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Также им инкриминировали применение запрещенных средств и методов ведения войны. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230803/rasstrel-1888071274.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика