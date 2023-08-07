https://ria.ru/20230807/moment-1888595586.html

"На грани краха". В США сообщили о переломном моменте на Украине

"На грани краха". В США сообщили о переломном моменте на Украине - РИА Новости, 07.08.2023

"На грани краха". В США сообщили о переломном моменте на Украине

В конфликте на Украине наступил переломный момент, поскольку страна находится на грани краха, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:27

2023-08-07T12:27

2023-08-07T18:35

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил переломный момент, поскольку страна находится на грани краха, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха", — утверждает эксперт.По его словам, ВСУ сейчас находятся в крайне плачевном состоянии: их неудачные атаки в ходе наступления выдавили из них последние соки, обученные и оснащенные техникой и оружием НАТО подразделения были практически все уничтожены, и теперь украинское государство находится на грани полного краха.Эксперт также отметил, что после наступления украинцам легче не станет, поскольку российские войска в ходе конфликта стали еще сильнее и мощнее благодаря продвинутому военно-промышленному комплексу и обилию ресурсов."Вопрос в том, что нам делать дальше? Что делать, когда понимаешь, что ставка, которую вы сделали на эту пешку под названием Украина, провалилась? Что делать, когда ты создал монстра?" — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник Пентагона заявлял, что США готовят коалицию из восточноевропейских стран для вторжения на Украину с целью оккупации западной части страны.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

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в мире, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато