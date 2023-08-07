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На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту - РИА Новости, 07.08.2023
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17:10 07.08.2023 (обновлено: 17:14 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/moloko-1888696794.html
На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту
На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту
Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:10
2023-08-07T17:14
краснодарский край
экономика
тихорецкий район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Сельхозпредприятие Тихорецкого района подвело итоги реализации нацпроекта "Производительность труда". Компания "Заря" совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) повысила эффективность на участке производства молока… Внедрив бережливые технологии, удалось уменьшить время протекания процесса на 35%, запасы сократить на 10% и выработку увеличить на 10%", - говорится в сообщении. Отмечается, что рабочая группа и эксперты РЦК внедрили АВС-анализ (метод, позволяющий классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности – ред.) в ветеринарной аптеке на ферме и устранили лишние передвижения и транспортировку. Также наладили цифровизацию – перевели журналы в электронный вид и создали единый документ для всех подразделений фермы. Предприятие "Заря" занимается выращиванием культур, включая зерновые, масличные, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные, а также овощей, грибов и трюфелей. Кроме того, на ферме разводят крупный рогатый скот и производят сырое молоко, добавляют в пресс-службе. Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
https://ria.ru/20230804/kuban-1888287667.html
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экономика, тихорецкий район, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Тихорецкий район, Краснодарский край

На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива молока
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива молока. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Сельхозпредприятие Тихорецкого района подвело итоги реализации нацпроекта "Производительность труда". Компания "Заря" совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) повысила эффективность на участке производства молока… Внедрив бережливые технологии, удалось уменьшить время протекания процесса на 35%, запасы сократить на 10% и выработку увеличить на 10%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что рабочая группа и эксперты РЦК внедрили АВС-анализ (метод, позволяющий классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности – ред.) в ветеринарной аптеке на ферме и устранили лишние передвижения и транспортировку. Также наладили цифровизацию – перевели журналы в электронный вид и создали единый документ для всех подразделений фермы.
Предприятие "Заря" занимается выращиванием культур, включая зерновые, масличные, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные, а также овощей, грибов и трюфелей. Кроме того, на ферме разводят крупный рогатый скот и производят сырое молоко, добавляют в пресс-службе.
Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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Краснодарский крайЭкономикаТихорецкий районКраснодарский край
 
 
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