https://ria.ru/20230807/moloko-1888696794.html
На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту
На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту
Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:10
2023-08-07T17:10
2023-08-07T17:14
краснодарский край
экономика
тихорецкий район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Сельхозпредприятие Тихорецкого района подвело итоги реализации нацпроекта "Производительность труда". Компания "Заря" совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) повысила эффективность на участке производства молока… Внедрив бережливые технологии, удалось уменьшить время протекания процесса на 35%, запасы сократить на 10% и выработку увеличить на 10%", - говорится в сообщении. Отмечается, что рабочая группа и эксперты РЦК внедрили АВС-анализ (метод, позволяющий классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности – ред.) в ветеринарной аптеке на ферме и устранили лишние передвижения и транспортировку. Также наладили цифровизацию – перевели журналы в электронный вид и создали единый документ для всех подразделений фермы. Предприятие "Заря" занимается выращиванием культур, включая зерновые, масличные, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные, а также овощей, грибов и трюфелей. Кроме того, на ферме разводят крупный рогатый скот и производят сырое молоко, добавляют в пресс-службе. Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
https://ria.ru/20230804/kuban-1888287667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тихорецкий район, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Тихорецкий район, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости.
Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили
в пресс-службе краевой администрации.
«
"Сельхозпредприятие Тихорецкого района подвело итоги реализации нацпроекта "Производительность труда". Компания "Заря" совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) повысила эффективность на участке производства молока… Внедрив бережливые технологии, удалось уменьшить время протекания процесса на 35%, запасы сократить на 10% и выработку увеличить на 10%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что рабочая группа и эксперты РЦК внедрили АВС-анализ (метод, позволяющий классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности – ред.) в ветеринарной аптеке на ферме и устранили лишние передвижения и транспортировку. Также наладили цифровизацию – перевели журналы в электронный вид и создали единый документ для всех подразделений фермы.
Предприятие "Заря" занимается выращиванием культур, включая зерновые, масличные, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные, а также овощей, грибов и трюфелей. Кроме того, на ферме разводят крупный рогатый скот и производят сырое молоко, добавляют в пресс-службе.
Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае
с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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