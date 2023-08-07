https://ria.ru/20230807/moloko-1888696794.html

На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту

На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту - РИА Новости, 07.08.2023

На Кубани компания сократила время производства молока на 35% по нацпроекту

Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:10

2023-08-07T17:10

2023-08-07T17:14

краснодарский край

экономика

тихорецкий район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Кубанское сельхозпредприятие Тихорецкого района сократило время технического производства сырого молока на 35% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Сельхозпредприятие Тихорецкого района подвело итоги реализации нацпроекта "Производительность труда". Компания "Заря" совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) повысила эффективность на участке производства молока… Внедрив бережливые технологии, удалось уменьшить время протекания процесса на 35%, запасы сократить на 10% и выработку увеличить на 10%", - говорится в сообщении. Отмечается, что рабочая группа и эксперты РЦК внедрили АВС-анализ (метод, позволяющий классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности – ред.) в ветеринарной аптеке на ферме и устранили лишние передвижения и транспортировку. Также наладили цифровизацию – перевели журналы в электронный вид и создали единый документ для всех подразделений фермы. Предприятие "Заря" занимается выращиванием культур, включая зерновые, масличные, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные, а также овощей, грибов и трюфелей. Кроме того, на ферме разводят крупный рогатый скот и производят сырое молоко, добавляют в пресс-службе. Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.

https://ria.ru/20230804/kuban-1888287667.html

https://ria.ru/20230803/finansirovanie-1888019948.html

тихорецкий район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тихорецкий район, краснодарский край