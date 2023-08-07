https://ria.ru/20230807/moldaviya-1888729031.html

Додон предостерег Молдавию от дальнейшего ухудшения отношений с Россией

Додон предостерег Молдавию от дальнейшего ухудшения отношений с Россией - РИА Новости, 07.08.2023

Додон предостерег Молдавию от дальнейшего ухудшения отношений с Россией

Дальнейшее ухудшение отношений с Россией может больно ударить по агропромышленному комплексу Молдавии, который большей частью направлен на рынок стран СНГ,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:10

2023-08-07T20:10

2023-08-07T20:10

майя санду

молдавия

россия

снг

игорь додон

москва

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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Дальнейшее ухудшение отношений с Россией может больно ударить по агропромышленному комплексу Молдавии, который большей частью направлен на рынок стран СНГ, заявил в своем телеграм-канале экс-президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон. "Ограничение экспорта очень больно ударит по агропромышленному комплексу Молдовы, который на 70% ориентирован на рынки СНГ и, в частности, России. Это яблоки, вино, виноград и так далее, и у нас нет другого рынка, который смог бы потребить те объемы, что мы производим", - написал Додон.Политик не исключил, что в ответ на ограничения для въезда граждан РФ в Молдавию могут возникнуть сложности и для молдавских граждан, направляющихся в Россию. "Молдова уже ограничила въезд для российских граждан. Ни для кого не секрет, что мужчин поголовно разворачивают, а женщин по 4-5 часов допрашивают", - уточнил он. По его словам, политика нынешней власти деструктивна, и это почувствовали на себе все граждане Молдавии, которые находятся в республике и вне нее. Он призвал руководство страны - президента, премьера, правящую партию "Действие и солидарность" - одуматься, пока Россия не отреагировала на их действия и не применила зеркальные меры. "Ваша политика больно ударит не только по гражданам Молдовы, но и по вам. Я всегда призывал не сжигать мосты ни с кем. Никто ничего вам не скажет плохого – ни ваши партнеры из Америки, Европы, ни даже румыны. Надо дружить со всеми, а не с кем-то против кого-то", - подчеркнул экс-президент. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230628/moldaviya-1881007037.html

https://ria.ru/20230705/otnosheniya-1882423371.html

молдавия

россия

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майя санду, молдавия, россия, снг, игорь додон, москва