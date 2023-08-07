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Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года - РИА Новости, 07.08.2023
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00:16 07.08.2023 (обновлено: 00:20 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/minfin-1888529261.html
Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года - РИА Новости, 07.08.2023
Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, такие операции начнут осуществляться впервые с января 2022... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T00:16
2023-08-07T00:20
экономика
россия
дмитрий полевой
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, такие операции начнут осуществляться впервые с января 2022 года. Объем покупок в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. На покупки валюты и золота по бюджетному правилу министерство наплавляет дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа, чтобы впоследствии перевести эти деньги в ФНБ. Власти ранее отказались от валют недружественных стран в ФНБ – для пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ РФ. При этом Банк России ранее начал продавать валюту из ФНБ для инвестирования этих средств в разрешенные активы: с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем таких продаж составит 2,3 миллиарда рублей. Данные регулятора за 1 августа подтверждают это. Таким образом, по оценке директора по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрия Полевого, ежедневные чистые продажи Центробанком РФ юаней на внутреннем рынке могут составлять в августе - начале сентября 0,5-1,2 миллиарда рублей при условии, что в рамках бюджетного правила будет покупаться и золото. Опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают значимого влияния этих операций на курс рубля, поскольку их доля в общем обороте торгов на бирже очень мала. Основное влияние на курс, по их словам, оказывают финансовые операции корпораций и граждан.
https://ria.ru/20230806/sotsvyplaty-1888428045.html
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экономика, россия, дмитрий полевой, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Полевой, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, такие операции начнут осуществляться впервые с января 2022 года. Объем покупок в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.
На покупки валюты и золота по бюджетному правилу министерство наплавляет дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа, чтобы впоследствии перевести эти деньги в ФНБ.
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Власти ранее отказались от валют недружественных стран в ФНБ – для пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ РФ.
При этом Банк России ранее начал продавать валюту из ФНБ для инвестирования этих средств в разрешенные активы: с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем таких продаж составит 2,3 миллиарда рублей. Данные регулятора за 1 августа подтверждают это.
Таким образом, по оценке директора по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрия Полевого, ежедневные чистые продажи Центробанком РФ юаней на внутреннем рынке могут составлять в августе - начале сентября 0,5-1,2 миллиарда рублей при условии, что в рамках бюджетного правила будет покупаться и золото.
Опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают значимого влияния этих операций на курс рубля, поскольку их доля в общем обороте торгов на бирже очень мала. Основное влияние на курс, по их словам, оказывают финансовые операции корпораций и граждан.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПолевойМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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