https://ria.ru/20230807/minfin-1888529261.html

Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года - РИА Новости, 07.08.2023

Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, такие операции начнут осуществляться впервые с января 2022... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:16

2023-08-07T00:16

2023-08-07T00:20

экономика

россия

дмитрий полевой

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_0:323:3018:2021_1920x0_80_0_0_23753fb330d3d201a3471d0faa61125f.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, такие операции начнут осуществляться впервые с января 2022 года. Объем покупок в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. На покупки валюты и золота по бюджетному правилу министерство наплавляет дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа, чтобы впоследствии перевести эти деньги в ФНБ. Власти ранее отказались от валют недружественных стран в ФНБ – для пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ РФ. При этом Банк России ранее начал продавать валюту из ФНБ для инвестирования этих средств в разрешенные активы: с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем таких продаж составит 2,3 миллиарда рублей. Данные регулятора за 1 августа подтверждают это. Таким образом, по оценке директора по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрия Полевого, ежедневные чистые продажи Центробанком РФ юаней на внутреннем рынке могут составлять в августе - начале сентября 0,5-1,2 миллиарда рублей при условии, что в рамках бюджетного правила будет покупаться и золото. Опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают значимого влияния этих операций на курс рубля, поскольку их доля в общем обороте торгов на бирже очень мала. Основное влияние на курс, по их словам, оказывают финансовые операции корпораций и граждан.

https://ria.ru/20230806/sotsvyplaty-1888428045.html

https://ria.ru/20230803/valyuta-1887931184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий полевой, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)