https://ria.ru/20230807/metanol-1888611780.html
Фигуранты дела о гибели свердловчан от метанола получили реальные сроки
Фигуранты дела о гибели свердловчан от метанола получили реальные сроки - РИА Новости, 07.08.2023
Фигуранты дела о гибели свердловчан от метанола получили реальные сроки
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил семерых фигурантов дела о гибели 44 уральцев от метанола к срокам от 3 лет условно до 6,5 лет колонии общего... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:22
2023-08-07T13:22
2023-08-07T15:05
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил семерых фигурантов дела о гибели 44 уральцев от метанола к срокам от 3 лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд признал виновными и приговорил Армена Аветисяна к 6 годам исправительной колонии общего режима, Татьяну Васильеву - к 3 годам лишения свободы условно, Гурбанова Адалата Джамият оглы - к 6 годам и 2 месяцам колонии общего режима, Джаббарова Заура Ширинали оглы - к 5,5 годам колонии общего режима, Мамедова Надира Исмеил оглы - к 6 годам колонии общего режима, Назарова Микайыл Муса оглы - к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима и Артема Чабана - к 6,5 годам колонии общего режима", – огласил решение судья Александр Кабанов.Также суд назначил осужденным штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Ранее гособвинение запросило для фигурантов сроки от 5 до 10 лет колонии общего режима.По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли.Управление СК по Свердловской области уточняло, что фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть двух или более лиц", "Незаконный оборот спиртосодержащей продукции" и "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции". Отмечалось, что пятеро из семи обвиняемых частично признали вину.По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время обысков и рейдов по этому делу изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества.На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах столицы Урала.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
https://ria.ru/20230608/samogon-1876897578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигуранты дела о гибели свердловчан от метанола получили реальные сроки
Суд приговорил торговцев суррогатным алкоголем на Урале к срокам до 6,5 года колонии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил семерых фигурантов дела о гибели 44 уральцев от метанола к срокам от 3 лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд признал виновными и приговорил Армена Аветисяна к 6 годам исправительной колонии общего режима, Татьяну Васильеву - к 3 годам лишения свободы условно, Гурбанова Адалата Джамият оглы - к 6 годам и 2 месяцам колонии общего режима, Джаббарова Заура Ширинали оглы - к 5,5 годам колонии общего режима, Мамедова Надира Исмеил оглы - к 6 годам колонии общего режима, Назарова Микайыл Муса оглы - к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима и Артема Чабана - к 6,5 годам колонии общего режима", – огласил решение судья Александр Кабанов.
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Также суд назначил осужденным штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Ранее гособвинение запросило для фигурантов сроки от 5 до 10 лет колонии общего режима.
По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли.
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Управление СК
по Свердловской области
уточняло, что фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть двух или более лиц", "Незаконный оборот спиртосодержащей продукции" и "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции". Отмечалось, что пятеро из семи обвиняемых частично признали вину.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых
, во время обысков и рейдов по этому делу изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества.
На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах столицы Урала
.
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