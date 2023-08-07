https://ria.ru/20230807/metanol-1888611780.html

Фигуранты дела о гибели свердловчан от метанола получили реальные сроки

Фигуранты дела о гибели свердловчан от метанола получили реальные сроки - РИА Новости, 07.08.2023

Фигуранты дела о гибели свердловчан от метанола получили реальные сроки

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил семерых фигурантов дела о гибели 44 уральцев от метанола к срокам от 3 лет условно до 6,5 лет колонии общего... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:22

2023-08-07T13:22

2023-08-07T15:05

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил семерых фигурантов дела о гибели 44 уральцев от метанола к срокам от 3 лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд признал виновными и приговорил Армена Аветисяна к 6 годам исправительной колонии общего режима, Татьяну Васильеву - к 3 годам лишения свободы условно, Гурбанова Адалата Джамият оглы - к 6 годам и 2 месяцам колонии общего режима, Джаббарова Заура Ширинали оглы - к 5,5 годам колонии общего режима, Мамедова Надира Исмеил оглы - к 6 годам колонии общего режима, Назарова Микайыл Муса оглы - к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима и Артема Чабана - к 6,5 годам колонии общего режима", – огласил решение судья Александр Кабанов.Также суд назначил осужденным штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Ранее гособвинение запросило для фигурантов сроки от 5 до 10 лет колонии общего режима.По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли.Управление СК по Свердловской области уточняло, что фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть двух или более лиц", "Незаконный оборот спиртосодержащей продукции" и "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции". Отмечалось, что пятеро из семи обвиняемых частично признали вину.По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время обысков и рейдов по этому делу изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества.На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах столицы Урала.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

https://ria.ru/20230608/samogon-1876897578.html

https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html

екатеринбург

свердловская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)