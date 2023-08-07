https://ria.ru/20230807/matros-1888548622.html

В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат

В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 07.08.2023

В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат

Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:45

2023-08-07T08:45

2023-08-07T08:45

происшествия

находка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Приморского края. По словам собеседника, при попытке поджога военкомата в ночь на 2 августа мужчина метнул в здание два коктейля Молотова. Один из них пробил окно на первом этаже и попал внутрь военкомата, однако не загорелся. Второй пролетел мимо цели. "(Задержанный матрос - ред.) во всем сознался. Позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили сделать то, что сделал", - рассказал источник агентства.

https://ria.ru/20230804/arest-1888232559.html

находка

приморский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, находка, приморский край