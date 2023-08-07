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В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 07.08.2023
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08:45 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/matros-1888548622.html
В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат
В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 07.08.2023
В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат
Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:45
2023-08-07T08:45
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Приморского края. По словам собеседника, при попытке поджога военкомата в ночь на 2 августа мужчина метнул в здание два коктейля Молотова. Один из них пробил окно на первом этаже и попал внутрь военкомата, однако не загорелся. Второй пролетел мимо цели. "(Задержанный матрос - ред.) во всем сознался. Позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили сделать то, что сделал", - рассказал источник агентства.
https://ria.ru/20230804/arest-1888232559.html
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происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат

В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат под влиянием мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Приморского края.
По словам собеседника, при попытке поджога военкомата в ночь на 2 августа мужчина метнул в здание два коктейля Молотова. Один из них пробил окно на первом этаже и попал внутрь военкомата, однако не загорелся. Второй пролетел мимо цели.
"(Задержанный матрос - ред.) во всем сознался. Позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили сделать то, что сделал", - рассказал источник агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест
4 августа, 16:28
 
ПроисшествияНаходкаПриморский край
 
 
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