https://ria.ru/20230807/mask-1888543931.html

Маск определился с боевым стилем для боя с Цукербергом

Маск определился с боевым стилем для боя с Цукербергом - РИА Новости, 07.08.2023

Маск определился с боевым стилем для боя с Цукербергом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск намерен использовать элементы реслинга в предстоящем бою против сооснователя Meta* Марка Цукерберга. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:42

2023-08-07T07:42

2023-08-07T07:43

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск намерен использовать элементы реслинга в предстоящем бою против сооснователя Meta* Марка Цукерберга. "Я выбираю WWE (реслинг-промоушен - ред.) в качестве боевого стиля", - написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter). Накануне Марк Цукерберг, подтвердив свою готовность, предложил Илону Маску 26 августа в качестве даты проведения поединка. Подтверждения от последнего пока не последовало. Цукерберг при этом признал, что не уверен, что бой состоится в указанный день. В воскресенье Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. Комментируя свою физическую форму в рамках подготовки, он отметил, что может проиграть бой в случае, если он окажется затяжным. Как признался бизнесмен, его вес составляет порядка 136 килограммов, что может существенно затруднить его работу в поздних раундах. Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил Маску в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230807/tsukerberg-1888538738.html

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в мире, россия, лас-вегас, илон маск, марк цукерберг, дэйна уайт, ufc, twitter