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На Восточном собрали ракету для первой за 47 лет российской лунной миссии - РИА Новости, 07.08.2023
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Наука
 
14:55 07.08.2023 (обновлено: 15:43 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/luna-1888646718.html
На Восточном собрали ракету для первой за 47 лет российской лунной миссии
На Восточном собрали ракету для первой за 47 лет российской лунной миссии - РИА Новости, 07.08.2023
На Восточном собрали ракету для первой за 47 лет российской лунной миссии
Ракету "Союз-2.1б", которая запустит первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию "Луна-25", собрали на космодроме Восточный, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:55
2023-08-07T15:43
наука
луна
роскосмос
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которая запустит первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию "Луна-25", собрали на космодроме Восточный, сообщила пресс-служба "Роскосмоса". "Сегодня на космодроме Восточный специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25", - говорится в сообщении. "Позже государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 1С 8 августа. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" планируется 11 августа в 02:10.57 по московскому времени", - добавили в пресс-службе. "Луне-25" предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. "Луна-25" станет первой станцией, которая должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все её предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.
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луна, роскосмос
Наука, Луна, Роскосмос
На Восточном собрали ракету для первой за 47 лет российской лунной миссии

На Восточном собрали ракету "Союз-2.1б", которая запустит отечественную станцию "Луна-25"

© Фото : Роскосмос / Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)Сборка ракеты "Союз-2.1б" для запуска автоматической станции "Луна-25"
Сборка ракеты Союз-2.1б для запуска автоматической станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Роскосмос / Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)
Сборка ракеты "Союз-2.1б" для запуска автоматической станции "Луна-25"
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которая запустит первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию "Луна-25", собрали на космодроме Восточный, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"Сегодня на космодроме Восточный специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25", - говорится в сообщении.
"Позже государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 1С 8 августа. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" планируется 11 августа в 02:10.57 по московскому времени", - добавили в пресс-службе.
"Луне-25" предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
"Луна-25" станет первой станцией, которая должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все её предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.
Луна - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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