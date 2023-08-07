https://ria.ru/20230807/luna-1888535719.html
Астроном раскрыл важность высадки людей на Луну
Астроном раскрыл важность высадки людей на Луну - РИА Новости, 07.08.2023
Астроном раскрыл важность высадки людей на Луну
Наука уже не требует высадки на Луну людей - применение роботов дешевле и безопаснее, но идеологический эффект от высадки человека на поверхность другого... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T03:25
2023-08-07T03:25
2023-08-07T03:25
наука
космос - риа наука
луна
владимир сурдин
государственный астрономический институт имени штернберга
роскосмос
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наука уже не требует высадки на Луну людей - применение роботов дешевле и безопаснее, но идеологический эффект от высадки человека на поверхность другого небесного тела тоже имеет значение, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин. "Если говорить о чисто научной (стороне – ред.), конечно, роль человека уже "нулевая" в исследовании вообще всех планет, включая Луну. Роботы многое умеют делать, они гораздо дешевле обходятся, а неудачный полет будет без жертв", - сказал Сурдин. Астроном отметил, что помимо науки "идеология и политика" тоже имеют значение. "Тут важно продемонстрировать населению, что мы крутые, что мы первые, что мы можем... Сейчас китайцы тоже хотят, их миллиардный народ рад будет китайцу на Луне. У "Роскосмоса" есть планы высадить человека, но сейчас эти планы улетают куда-то в будущее, потому что не на это заточена политика страны", - добавил Сурдин.
https://ria.ru/20230807/gonka-1888535276.html
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космос - риа наука, луна, владимир сурдин, государственный астрономический институт имени штернберга, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Владимир Сурдин, Государственный астрономический институт имени Штернберга, Роскосмос
Астроном раскрыл важность высадки людей на Луну
Астроном Сурдин: наука уже не требует высадки людей на Луну, но политический эффект важен