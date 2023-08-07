https://ria.ru/20230807/luna-1888535719.html

Астроном раскрыл важность высадки людей на Луну

Астроном раскрыл важность высадки людей на Луну - РИА Новости, 07.08.2023

Астроном раскрыл важность высадки людей на Луну

Наука уже не требует высадки на Луну людей - применение роботов дешевле и безопаснее, но идеологический эффект от высадки человека на поверхность другого... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T03:25

2023-08-07T03:25

2023-08-07T03:25

наука

космос - риа наука

луна

владимир сурдин

государственный астрономический институт имени штернберга

роскосмос

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наука уже не требует высадки на Луну людей - применение роботов дешевле и безопаснее, но идеологический эффект от высадки человека на поверхность другого небесного тела тоже имеет значение, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин. "Если говорить о чисто научной (стороне – ред.), конечно, роль человека уже "нулевая" в исследовании вообще всех планет, включая Луну. Роботы многое умеют делать, они гораздо дешевле обходятся, а неудачный полет будет без жертв", - сказал Сурдин. Астроном отметил, что помимо науки "идеология и политика" тоже имеют значение. "Тут важно продемонстрировать населению, что мы крутые, что мы первые, что мы можем... Сейчас китайцы тоже хотят, их миллиардный народ рад будет китайцу на Луне. У "Роскосмоса" есть планы высадить человека, но сейчас эти планы улетают куда-то в будущее, потому что не на это заточена политика страны", - добавил Сурдин.

https://ria.ru/20230807/gonka-1888535276.html

луна

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космос - риа наука, луна, владимир сурдин, государственный астрономический институт имени штернберга, роскосмос