https://ria.ru/20230807/lula-1888683116.html

Зеленский раскритиковал лидера Бразилии за предложения по урегулированию

Зеленский раскритиковал лидера Бразилии за предложения по урегулированию - РИА Новости, 07.08.2023

Зеленский раскритиковал лидера Бразилии за предложения по урегулированию

Владимир Зеленский в интервью CNN Brazil раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию на Украине, в том... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:22

2023-08-07T16:22

2023-08-07T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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бразилия

владимир зеленский

луис инасиу лула да силва

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью CNN Brazil раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию на Украине, в том числе за гарантии безопасности для России, заявив, что если бразильский лидер хочет что-то сказать ему, то "пусть сядет и скажет". На прошлой неделе президент Бразилии в интервью с зарубежными СМИ заявил, что его предложения по разрешению конфликта на Украине будут готовы, когда РФ и Украина будут готовы к переговорам. Советник президента Бразилии Селсу Аморим отметил, что "проблемы безопасности РФ не могут быть оставлены в стороне" при обсуждении любого мирного соглашения. "Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Россия, (президент России Владимир) Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России", - заявил Зеленский, когда ему задали вопрос о недавних заявлениях лидера Бразилии и его советника. Он отметил, что Бразилию уважают в мире больше, чем Россию. Зеленский заявил, что президент Бразилии не должен соглашаться с тем, что говорит Путин. "Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне", - сказал Зеленский. Портал G1 сообщал ранее, что Селсу Аморим, выступая на встрече по Украине в Саудовской Аравии, заявил, что "любые настоящие переговоры" по мирному урегулированию на Украине должны проходить с участием России. Число стран и организаций, предлагающих мирные инициативы по Украине и посредничество в урегулировании, продолжает расти. Свои предложения уже выдвигали Китай, страны Африки, контактная группа Лиги арабских государств, Ватикан и другие. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них даже на законодательном уровне и продолжает требовать у Запада оружие для контрнаступления. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230728/amerika-1886751547.html

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html

https://ria.ru/20230715/sammitmira-1884404238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, бразилия, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, ситуация в днр и лнр