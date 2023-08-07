Зеленский раскритиковал лидера Бразилии за предложения по урегулированию
Зеленский раскритиковал Лулу за предложение дать гарантии безопасности для России
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью CNN Brazil раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию на Украине, в том числе за гарантии безопасности для России, заявив, что если бразильский лидер хочет что-то сказать ему, то "пусть сядет и скажет".
На прошлой неделе президент Бразилии в интервью с зарубежными СМИ заявил, что его предложения по разрешению конфликта на Украине будут готовы, когда РФ и Украина будут готовы к переговорам. Советник президента Бразилии Селсу Аморим отметил, что "проблемы безопасности РФ не могут быть оставлены в стороне" при обсуждении любого мирного соглашения.
"Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Россия, (президент России Владимир) Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России", - заявил Зеленский, когда ему задали вопрос о недавних заявлениях лидера Бразилии и его советника. Он отметил, что Бразилию уважают в мире больше, чем Россию. Зеленский заявил, что президент Бразилии не должен соглашаться с тем, что говорит Путин.
"Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне", - сказал Зеленский.
Портал G1 сообщал ранее, что Селсу Аморим, выступая на встрече по Украине в Саудовской Аравии, заявил, что "любые настоящие переговоры" по мирному урегулированию на Украине должны проходить с участием России.
Число стран и организаций, предлагающих мирные инициативы по Украине и посредничество в урегулировании, продолжает расти. Свои предложения уже выдвигали Китай, страны Африки, контактная группа Лиги арабских государств, Ватикан и другие. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них даже на законодательном уровне и продолжает требовать у Запада оружие для контрнаступления.
Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".