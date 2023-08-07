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В России выросло количество вакансий в логистике - РИА Новости, 07.08.2023
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07:23 07.08.2023 (обновлено: 07:24 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/logistika-1888542333.html
В России выросло количество вакансий в логистике
В России выросло количество вакансий в логистике - РИА Новости, 07.08.2023
В России выросло количество вакансий в логистике
Количество новых вакансий в транспортно-логистической сфере России выросло на 40% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:23
2023-08-07T07:24
экономика
россия
рудн
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество новых вакансий в транспортно-логистической сфере России выросло на 40% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число резюме сократилось на 10%, следует из совместного исследования hh.ru с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В первой половине года работодатели в сфере транспортно-логистической отрасли размещали в среднем по 131 тысяче новых вакансий в месяц, тогда как в январе-июне прошлого года - по 93 тысячи. В то же время количество активных резюме в сопоставимый период составляло 489 тысяч и 549 тысяч в среднем за месяц соответственно. Таким образом, количество новых вакансий выросло на 40% год к году, а число резюме сократилось на 10%", - рассказала РИА Новости директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко. И если год назад на одну вакансию приходилось шесть резюме, то в первой половине этого года - всего четыре, добавляют в hh.ru. Отрасль традиционно испытывает дефицит водителей и складского персонала. "Если же рассматривать административные должности, сильнее всего растет спрос на инспекторов таможенной службы (рост в 5 раз), аналитиков ВЭД (почти двукратный рост), менеджеров по закупкам ВЭД (рост в полтора раза) и специалистов по ВЭД (+41%)", - сообщила Сауренко. "В России усиливается дефицит профессионалов транспортно-логистической отрасли. Компании сталкиваются с нехваткой не только водителей и складского персонала, но и управленцев многочисленных специальностей. Из-за нехватки специалистов по международной логистике и ВЭД темпы перестройки цепей поставок у некоторых компаний замедлились. Бизнес сталкивается с ростом расходов, так как приходится переплачивать за поставки из-за рубежа посредникам и дистрибьюторам", - говорит заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов, слова которого приведены в исследовании. Кроме того, медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли вырос в общей сложности на 17%, предлагаемых - на 18%. "В этом году работодатели предлагали в целом на 23% больше ожидаемой зарплаты - 70 тысяч рублей против ожидаемых 57 тысяч", - рассказала Сауренко.
https://ria.ru/20230628/vakansii-1880959983.html
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экономика, россия, рудн
Экономика, Россия, РУДН
В России выросло количество вакансий в логистике

"HH": В России в первом полугодии выросло количество вакансий в логистике на 40%

© iStock.com / gorodenkoffСотрудники склада
Сотрудники склада - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Сотрудники склада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество новых вакансий в транспортно-логистической сфере России выросло на 40% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число резюме сократилось на 10%, следует из совместного исследования hh.ru с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В первой половине года работодатели в сфере транспортно-логистической отрасли размещали в среднем по 131 тысяче новых вакансий в месяц, тогда как в январе-июне прошлого года - по 93 тысячи. В то же время количество активных резюме в сопоставимый период составляло 489 тысяч и 549 тысяч в среднем за месяц соответственно. Таким образом, количество новых вакансий выросло на 40% год к году, а число резюме сократилось на 10%", - рассказала РИА Новости директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко.
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И если год назад на одну вакансию приходилось шесть резюме, то в первой половине этого года - всего четыре, добавляют в hh.ru.
Отрасль традиционно испытывает дефицит водителей и складского персонала. "Если же рассматривать административные должности, сильнее всего растет спрос на инспекторов таможенной службы (рост в 5 раз), аналитиков ВЭД (почти двукратный рост), менеджеров по закупкам ВЭД (рост в полтора раза) и специалистов по ВЭД (+41%)", - сообщила Сауренко.
"В России усиливается дефицит профессионалов транспортно-логистической отрасли. Компании сталкиваются с нехваткой не только водителей и складского персонала, но и управленцев многочисленных специальностей. Из-за нехватки специалистов по международной логистике и ВЭД темпы перестройки цепей поставок у некоторых компаний замедлились. Бизнес сталкивается с ростом расходов, так как приходится переплачивать за поставки из-за рубежа посредникам и дистрибьюторам", - говорит заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов, слова которого приведены в исследовании.
Кроме того, медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли вырос в общей сложности на 17%, предлагаемых - на 18%. "В этом году работодатели предлагали в целом на 23% больше ожидаемой зарплаты - 70 тысяч рублей против ожидаемых 57 тысяч", - рассказала Сауренко.
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