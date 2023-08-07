https://ria.ru/20230807/logistika-1888542333.html

В России выросло количество вакансий в логистике

В России выросло количество вакансий в логистике - РИА Новости, 07.08.2023

В России выросло количество вакансий в логистике

Количество новых вакансий в транспортно-логистической сфере России выросло на 40% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:23

2023-08-07T07:23

2023-08-07T07:24

экономика

россия

рудн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859539106_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_209489d63ecb565a528ebbfd24ccd6a7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество новых вакансий в транспортно-логистической сфере России выросло на 40% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число резюме сократилось на 10%, следует из совместного исследования hh.ru с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В первой половине года работодатели в сфере транспортно-логистической отрасли размещали в среднем по 131 тысяче новых вакансий в месяц, тогда как в январе-июне прошлого года - по 93 тысячи. В то же время количество активных резюме в сопоставимый период составляло 489 тысяч и 549 тысяч в среднем за месяц соответственно. Таким образом, количество новых вакансий выросло на 40% год к году, а число резюме сократилось на 10%", - рассказала РИА Новости директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко. И если год назад на одну вакансию приходилось шесть резюме, то в первой половине этого года - всего четыре, добавляют в hh.ru. Отрасль традиционно испытывает дефицит водителей и складского персонала. "Если же рассматривать административные должности, сильнее всего растет спрос на инспекторов таможенной службы (рост в 5 раз), аналитиков ВЭД (почти двукратный рост), менеджеров по закупкам ВЭД (рост в полтора раза) и специалистов по ВЭД (+41%)", - сообщила Сауренко. "В России усиливается дефицит профессионалов транспортно-логистической отрасли. Компании сталкиваются с нехваткой не только водителей и складского персонала, но и управленцев многочисленных специальностей. Из-за нехватки специалистов по международной логистике и ВЭД темпы перестройки цепей поставок у некоторых компаний замедлились. Бизнес сталкивается с ростом расходов, так как приходится переплачивать за поставки из-за рубежа посредникам и дистрибьюторам", - говорит заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов, слова которого приведены в исследовании. Кроме того, медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли вырос в общей сложности на 17%, предлагаемых - на 18%. "В этом году работодатели предлагали в целом на 23% больше ожидаемой зарплаты - 70 тысяч рублей против ожидаемых 57 тысяч", - рассказала Сауренко.

https://ria.ru/20230628/vakansii-1880959983.html

https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, рудн