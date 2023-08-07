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РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес"
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес" - РИА Новости, 07.08.2023
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес"
Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей книжного сервиса "ЛитРес", ведомство пока не получало уведомления от... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:31
2023-08-07T16:31
2023-08-07T16:31
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
литрес
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей книжного сервиса "ЛитРес", ведомство пока не получало уведомления от компании об инциденте, сообщили в пресс-службе службе Роскомнадзора. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса электронных книг "ЛитРес". По состоянию на 14:00 7 августа 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе "ЛитРес" РИА Новости сообщали, что сервис начал проверку после утечки пользовательских данных, в пресс-службе заявляли, что злоумышленники "получили доступ к адресам электронной почты пользователей".
https://ria.ru/20230720/kheliks-1885213796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), литрес, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ЛитРес, Происшествия
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес"
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей книжного сервиса "ЛитРес"