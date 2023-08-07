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РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес" - РИА Новости, 07.08.2023
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16:31 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/litres-1888686687.html
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес"
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес" - РИА Новости, 07.08.2023
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес"
Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей книжного сервиса "ЛитРес", ведомство пока не получало уведомления от... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:31
2023-08-07T16:31
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
литрес
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей книжного сервиса "ЛитРес", ведомство пока не получало уведомления от компании об инциденте, сообщили в пресс-службе службе Роскомнадзора. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса электронных книг "ЛитРес". По состоянию на 14:00 7 августа 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе "ЛитРес" РИА Новости сообщали, что сервис начал проверку после утечки пользовательских данных, в пресс-службе заявляли, что злоумышленники "получили доступ к адресам электронной почты пользователей".
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РИА Новости
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), литрес, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ЛитРес, Происшествия
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес"

РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей книжного сервиса "ЛитРес"

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей книжного сервиса "ЛитРес", ведомство пока не получало уведомления от компании об инциденте, сообщили в пресс-службе службе Роскомнадзора.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса электронных книг "ЛитРес". По состоянию на 14:00 7 августа 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе "ЛитРес" РИА Новости сообщали, что сервис начал проверку после утечки пользовательских данных, в пресс-службе заявляли, что злоумышленники "получили доступ к адресам электронной почты пользователей".
Работа в лаборатории Хеликс - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Сеть лабораторий "Хеликс" опровергла информацию об утечке данных клиентов
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЛитРесПроисшествия
 
 
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