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Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск - РИА Новости, 07.08.2023
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17:22 07.08.2023 (обновлено: 21:31 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/largus-1888698570.html
Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск
Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск - РИА Новости, 07.08.2023
Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск
Правление "АвтоВАЗа" решило перенести выпуск семейства Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске, сообщили в компании. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:22
2023-08-07T21:31
экономика
авто
ижевск
тольятти
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правление "АвтоВАЗа" решило перенести выпуск семейства Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске, сообщили в компании."Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года", — уточнил представитель производителя.Пауза с выпуском модели связана с планами по загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы, в том числе для производства новых автомобилей: Lada Iskra, Lada Aura и кроссовера на платформе Vesta.При этом в компании подтвердили, что в Тольятти в августе этого года собираются произвести партию из 635 Lada Largus. В Ижевске до конца 2023-го планируют выпустить опытную партию электромобилей Lada e-Largus.Кроме того, перерыв в выпуске Largus позволит поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.
https://ria.ru/20230727/avtovaz-1886625771.html
ижевск
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экономика, авто, ижевск, тольятти, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Ижевск, Тольятти, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск семейства автомобилей Lada Largus до II квартала 2024 года

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правление "АвтоВАЗа" решило перенести выпуск семейства Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске, сообщили в компании.
«
"Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года", — уточнил представитель производителя.
Пауза с выпуском модели связана с планами по загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы, в том числе для производства новых автомобилей: Lada Iskra, Lada Aura и кроссовера на платформе Vesta.
При этом в компании подтвердили, что в Тольятти в августе этого года собираются произвести партию из 635 Lada Largus. В Ижевске до конца 2023-го планируют выпустить опытную партию электромобилей Lada e-Largus.
Кроме того, перерыв в выпуске Largus позволит поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.
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ЭкономикаАвтоИжевскТольяттиАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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