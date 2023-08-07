https://ria.ru/20230807/largus-1888698570.html

Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск

Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск - РИА Новости, 07.08.2023

Производство Lada Largus полностью перенесут в Ижевск

Правление "АвтоВАЗа" решило перенести выпуск семейства Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске, сообщили в компании. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:22

2023-08-07T17:22

2023-08-07T21:31

экономика

авто

ижевск

тольятти

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правление "АвтоВАЗа" решило перенести выпуск семейства Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске, сообщили в компании."Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года", — уточнил представитель производителя.Пауза с выпуском модели связана с планами по загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы, в том числе для производства новых автомобилей: Lada Iskra, Lada Aura и кроссовера на платформе Vesta.При этом в компании подтвердили, что в Тольятти в августе этого года собираются произвести партию из 635 Lada Largus. В Ижевске до конца 2023-го планируют выпустить опытную партию электромобилей Lada e-Largus.Кроме того, перерыв в выпуске Largus позволит поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.

https://ria.ru/20230727/avtovaz-1886625771.html

ижевск

тольятти

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, ижевск, тольятти, автоваз, lada vesta