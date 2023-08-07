https://ria.ru/20230807/kredity-1888582297.html

С погибших и раненых участников СВО могут снять поручительство по кредитам

С погибших и раненых участников СВО могут снять поручительство по кредитам - РИА Новости, 07.08.2023

С погибших и раненых участников СВО могут снять поручительство по кредитам

Погибших и тяжело раненных участников спецоперации могут освободить от обязательств поручительства по кредитам, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:43

2023-08-07T11:43

2023-08-07T14:25

госдума рф

россия

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Погибших и тяжело раненных участников спецоперации могут освободить от обязательств поручительства по кредитам, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале."Внесли в Госдуму законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы", — написал Турчак.Он уточнил, что инициативу подготовила рабочая группа по специальной военной операции, которую он возглавляет.По действующему законодательству, если гражданин погиб на спецоперации или получил тяжелое увечье, с него полностью списывают обязательства по кредитам. Но с поручительствами эта практика не действует — суды переносят их на наследников.Турчак указал на несправедливость такого подхода. Он подчеркнул, что обязательства участника СВО, является ли он заемщиком или поручителем, практически не отличаются. В обоих случаях гражданин несет ответственность за неисполнение, а законопроект уравняет эти ситуации.В России с прошлого года действует закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы, а также прекращающий обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в результате полученного на СВО ранения или получили I группу инвалидности. Кроме того, прекращаются обязательства по кредитам и займам, взятым их близкими родственниками.

https://ria.ru/20230504/tsentrobank-1869584346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, андрей турчак, единая россия