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Житель Белгородской области украл башенный кран и сдал его на металлолом - РИА Новости, 07.08.2023
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20:05 07.08.2023 (обновлено: 20:06 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/krazha-1888728444.html
Житель Белгородской области украл башенный кран и сдал его на металлолом
Житель Белгородской области украл башенный кран и сдал его на металлолом - РИА Новости, 07.08.2023
Житель Белгородской области украл башенный кран и сдал его на металлолом
Белгородец украл башенный кран со строительной площадки, где работал его отец и сдал его в металлолом за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:05
2023-08-07T20:06
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Белгородец украл башенный кран со строительной площадки, где работал его отец и сдал его в металлолом за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Представитель строительной компании обратился в отдел полиции №2 с информацией о краже башенного крана модели КБМ-401П стоимостью более полумиллиона рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 29-летний местный житель. Молодой человек долгое время скрывался и был объявлен в розыск. Оперативникам удалось установить его местонахождение и провести задержание. "По предварительным данным, владелец хранил башенный кран в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого, сын которого и воспользовался ситуацией. Молодой человек договорился с работниками расположенной неподалеку металлобазы распилить кран, сообщив им, что владелец дал добро на продажу. Сдав похищенное имущество на металл, злоумышленник выручил более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении на сайте управления. Уточняется, что украденное имущество было обнаружено и изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении крупной кражи, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, согласно пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Житель Белгородской области украл башенный кран и сдал его на металлолом

Белгородец украл башенный кран со стройки и сдал его на металлолом за 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Белгородец украл башенный кран со строительной площадки, где работал его отец и сдал его в металлолом за 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Представитель строительной компании обратился в отдел полиции №2 с информацией о краже башенного крана модели КБМ-401П стоимостью более полумиллиона рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 29-летний местный житель. Молодой человек долгое время скрывался и был объявлен в розыск. Оперативникам удалось установить его местонахождение и провести задержание.
"По предварительным данным, владелец хранил башенный кран в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого, сын которого и воспользовался ситуацией. Молодой человек договорился с работниками расположенной неподалеку металлобазы распилить кран, сообщив им, что владелец дал добро на продажу. Сдав похищенное имущество на металл, злоумышленник выручил более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении на сайте управления.
Уточняется, что украденное имущество было обнаружено и изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении крупной кражи, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, согласно пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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