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Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев
Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев - РИА Новости, 07.08.2023
Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев
Скончался директор Конструкторского бюро химавтоматики, где разрабатывался новый метановый ракетный двигатель и шла разработка двигателя для новой ракеты... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:48
2023-08-07T19:48
2023-08-07T19:48
россия
роскосмос
конструкторское бюро химавтоматики
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Скончался директор Конструкторского бюро химавтоматики, где разрабатывался новый метановый ракетный двигатель и шла разработка двигателя для новой ракеты "Союз-5", Сергей Ковалев, сообщил в понедельник "Роскосмос" в своем телеграм-канале."Ушёл из жизни директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" напомнили, что под руководством Ковалева на предприятии началась огневая отработка нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени "Союза-5", а также сборка первого экземпляра нового кислородно-метанового двигателя для многоразовых ракет. Ковалев награжден за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности знаком Федерального космического агентства "За обеспечение космических стартов", Благодарностью президента РФ, медалью министерства обороны РФ "За трудовую доблесть" и другими наградами. "Роскосмос выражает искренние соболезнования родным и близким", - добавили в госкорпорации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, конструкторское бюро химавтоматики
Россия, Роскосмос, Конструкторское бюро химавтоматики
Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев
Умер директор предприятия-разработчика метанового ракетного двигателя Ковалев