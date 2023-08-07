https://ria.ru/20230807/kovalev-1888724242.html

Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев

Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев - РИА Новости, 07.08.2023

Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев

Скончался директор Конструкторского бюро химавтоматики, где разрабатывался новый метановый ракетный двигатель и шла разработка двигателя для новой ракеты... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:48

2023-08-07T19:48

2023-08-07T19:48

россия

роскосмос

конструкторское бюро химавтоматики

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Скончался директор Конструкторского бюро химавтоматики, где разрабатывался новый метановый ракетный двигатель и шла разработка двигателя для новой ракеты "Союз-5", Сергей Ковалев, сообщил в понедельник "Роскосмос" в своем телеграм-канале."Ушёл из жизни директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" напомнили, что под руководством Ковалева на предприятии началась огневая отработка нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени "Союза-5", а также сборка первого экземпляра нового кислородно-метанового двигателя для многоразовых ракет. Ковалев награжден за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности знаком Федерального космического агентства "За обеспечение космических стартов", Благодарностью президента РФ, медалью министерства обороны РФ "За трудовую доблесть" и другими наградами. "Роскосмос выражает искренние соболезнования родным и близким", - добавили в госкорпорации.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, роскосмос, конструкторское бюро химавтоматики