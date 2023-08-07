https://ria.ru/20230807/korabl-1888561311.html

Китай потребовал убрать филиппинский корабль от спорных островов

Китай потребовал убрать филиппинский корабль от спорных островов - РИА Новости, 07.08.2023

Китай потребовал убрать филиппинский корабль от спорных островов

Китай требует, чтобы Филиппины отбуксировали старый военный корабль, севший на мель 24 года назад в акватории одного из спорных островов Наньша (Спратли),... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:19

2023-08-07T10:19

2023-08-07T12:41

в мире

китай

филиппины

южно-китайское море

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ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. Китай требует, чтобы Филиппины отбуксировали старый военный корабль, севший на мель 24 года назад в акватории одного из спорных островов Наньша (Спратли), заявил официальный представитель Управления морской полиции КНР, его слова опубликованы в аккаунте в социальной сети WeChat. "Китайская сторона призывает Филиппины отбуксировать военный корабль, севший на мель у рифа Жэньай и вернуть риф в первоначальное состояние", — сказал он.Заявление официального представителя управления повторяет позицию КНР, в соответствии с которой риф Жэньай (Второе мелководье Томаса) — это часть китайского архипелага Наньша (Спратли). "В 1999 году филиппинский военный корабль незаконно сел на мель у рифа Жэньай, в связи с чем китайская сторона сделала тогда Филиппинам строгое представление. С тех пор филиппинская сторона много раз давала четкое обещание отбуксировать судно, однако спустя 24 года она не только не убрала его, но проводит масштабные ремонтные работы для постоянной оккупации рифа", — указал он.По словам чиновника, действия Манилы нарушают суверенитет Пекина, а также обязательства самих Филиппин. Он добавил, что на протяжении некоторого времени Манила под предлогом замены персонала на корабле и отправки туда предметов жизнеобеспечения доставляет на корабль строительные материалы, из-за чего Китай неоднократно заявлял свою озабоченность и предлагал провести переговоры, но островное государство на запросы не отвечало. Как указал представитель, узнав о планах Филиппин снова пополнять запасы на старом корабле, Пекин на нескольких уровнях и по нескольким каналам сделал Маниле представление и потребовал не входить в акваторию островов самовольно, а также не провозить туда строительные материалы для проведения масштабных ремонтных работ. "Несмотря на уговоры и предупреждения Китая, Филиппины все же отправили 5 августа два корабля в акваторию рифа Жэньай, нарушив декларацию действий сторон в Южно-Китайском море, а также попытавшись провезти на незаконно севший на мель военный корабль строительные материалы для ремонта", — говорится в документе. В ответ китайская сторона приняла законные меры, чтобы заблокировать проход кораблей, заявили в ведомстве. "После нескольких безуспешных устных предупреждений морская полиция КНР применила водометы, чтобы избежать прямых столкновений при блокировке", — отметили в управлении, подчеркнув, что действия китайской стороны были профессиональными и сдержанными.Накануне береговая охрана Филиппин выпустила заявление, в котором осудила применение береговой охраной КНР водометов против судов островного государства на спорном мелководье Аюнгин в Южно-Китайском море. Официальный представитель Управления морской полиции Китая Гань Юй заявил в воскресенье, что Пекин призывает Манилу немедленно прекратить противоправную деятельность в морской акватории в районе спорных островов Наньша (Спратли). Как отметил Гань Юй, слова которого приводятся на сайте управления, два грузовых судна и два корабля филиппинской береговой охраны вошли 5 августа в территориальные воды островов Наньша (Спратли), не получив на это разрешения КНР. Он подчеркнул, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и прилегающей к ним акваторией. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона из-за территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружили значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20230807/protest-1888558159.html

https://ria.ru/20230806/ostrova-1888526473.html

https://ria.ru/20230715/kitay-1884327971.html

https://ria.ru/20230804/vetnam-1888210822.html

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южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, филиппины, южно-китайское море