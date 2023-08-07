https://ria.ru/20230807/kontrnastuplenie-1888674491.html

“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому

“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 07.08.2023

“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому

В связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского, сообщает швейцарская... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:08

2023-08-07T16:08

2023-08-07T16:08

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в мире

украина

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владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.“Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева. Представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование”, – написало издание.Теперь политическое выживание Зеленского зависит от выполнения обещаний вернуть утраченные территории, отметила газета. При этом президент Украины признался, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы.Издание также подчеркнуло, что среди экспертов растет скептицизм относительно того, возможно ли увеличить темп контрнаступления, ведь украинская армия уже израсходовала множество ресурсов.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html

https://ria.ru/20230807/boepripasy-1888638755.html

украина

киев

артемовский

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