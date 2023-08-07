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“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/kontrnastuplenie-1888674491.html
“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому
“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 07.08.2023
“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому
В связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского, сообщает швейцарская... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:08
2023-08-07T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
артемовский
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.“Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева. Представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование”, – написало издание.Теперь политическое выживание Зеленского зависит от выполнения обещаний вернуть утраченные территории, отметила газета. При этом президент Украины признался, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы.Издание также подчеркнуло, что среди экспертов растет скептицизм относительно того, возможно ли увеличить темп контрнаступления, ведь украинская армия уже израсходовала множество ресурсов.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html
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украина
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в мире, украина, киев, артемовский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Артемовский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
“Он за все ответит”: на Западе вынесли приговор Зеленскому

NZZ: Зеленскому придется отвечать за все неудачи перед своими американскими кураторами

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
“Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева. Представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование”, – написало издание.
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Прорыв не удастся". В США вынесли приговор Украине
Вчера, 10:45
Теперь политическое выживание Зеленского зависит от выполнения обещаний вернуть утраченные территории, отметила газета. При этом президент Украины признался, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы.
Издание также подчеркнуло, что среди экспертов растет скептицизм относительно того, возможно ли увеличить темп контрнаступления, ведь украинская армия уже израсходовала множество ресурсов.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Уйдут годы". На Украине назвали главную проблему ВСУ
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАртемовскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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