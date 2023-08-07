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Киев отказался идти на компромиссы в решении украинского конфликта - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/konflikt-1888637905.html
Киев отказался идти на компромиссы в решении украинского конфликта
Киев отказался идти на компромиссы в решении украинского конфликта - РИА Новости, 07.08.2023
Киев отказался идти на компромиссы в решении украинского конфликта
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в Twitter, что компромиссных позиций в виде немедленного прекращения огня и... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:19
2023-08-07T14:19
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в Twitter, что компромиссных позиций в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может. &quot;Единственный базовый &quot;переговорный фундамент&quot; - это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде &quot;немедленных прекращений огня&quot; и &quot;переговоров здесь и сейчас&quot;, дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может&quot;, - написал Подоляк.Он в очередной раз заявил, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом "российских войск за границы в 1991 году", а любой "Минск-3" лишь продолжит войну в будущем. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888593560.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Специальная военная операция на Украине
Киев отказался идти на компромиссы в решении украинского конфликта

Советник офиса Зеленского Подоляк: в отношении России недопустимы компромиссные позиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в Twitter, что компромиссных позиций в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.
«

"Единственный базовый "переговорный фундамент" - это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может", - написал Подоляк.

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет
6 августа, 16:29
Он в очередной раз заявил, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом "российских войск за границы в 1991 году", а любой "Минск-3" лишь продолжит войну в будущем.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
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