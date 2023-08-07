https://ria.ru/20230807/konflikt-1888599363.html

В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине

В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 07.08.2023

В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны -... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:38

2023-08-07T12:38

2023-08-07T12:38

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". "Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права", - добавила она. "Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, россия