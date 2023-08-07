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В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 07.08.2023
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12:38 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/konflikt-1888599363.html
В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине
В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 07.08.2023
В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине
Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны -... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:38
2023-08-07T12:38
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". "Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права", - добавила она. "Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия", - заключила Захарова.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Украина, Россия
В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Захарова: устойчивое урегулирование конфликта возможно, если ВСУ прекратят боевые действия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".
"Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права", - добавила она.
"Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия", - заключила Захарова.
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