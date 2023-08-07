В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине
Захарова: устойчивое урегулирование конфликта возможно, если ВСУ прекратят боевые действия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".
"Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права", - добавила она.
"Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия", - заключила Захарова.