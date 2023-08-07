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СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро - РИА Новости, 07.08.2023
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01:56 07.08.2023 (обновлено: 08:41 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/kompanii-1888532958.html
СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро
СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро
Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в сто миллиардов евро после начала спецоперации на Украине, пишет газета... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T01:56
2023-08-07T08:41
экономика
россия
украина
москва
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в сто миллиардов евро после начала спецоперации на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ.По данным издания, порядка 176 компаний зафиксировали "обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса".При этом в материале не учитывается рост цен на энергию и прочую продукцию из-за украинского конфликта и санкций против России.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против страны. В западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230729/kompanii-1887128298.html
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882643020.html
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экономика, россия, украина, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро

FT: компании из Европы потеряли минимум 100 миллиардов евро в России после начала СВО

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в сто миллиардов евро после начала спецоперации на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ.
По данным издания, порядка 176 компаний зафиксировали "обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса".
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин заявил о дружелюбности России к компаниям, которые не хотят уходить
29 июля, 23:38
При этом в материале не учитывается рост цен на энергию и прочую продукцию из-за украинского конфликта и санкций против России.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против страны. В западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские меры неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным
6 июля, 17:32
 
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