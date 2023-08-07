https://ria.ru/20230807/kompanii-1888532958.html

СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро

СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро

Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в сто миллиардов евро после начала спецоперации на Украине, пишет газета... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T01:56

2023-08-07T01:56

2023-08-07T08:41

экономика

россия

украина

москва

владимир путин

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в сто миллиардов евро после начала спецоперации на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ.По данным издания, порядка 176 компаний зафиксировали "обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса".При этом в материале не учитывается рост цен на энергию и прочую продукцию из-за украинского конфликта и санкций против России.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против страны. В западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230729/kompanii-1887128298.html

https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882643020.html

россия

украина

москва

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экономика, россия, украина, москва, владимир путин