Власти Колумбии заявили, что за год изъяли рекордные 1100 тонн кокаина
Петро: силовые структуры Колумбии изъяли за год рекордные 1100 тонн кокаина
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Силовые структуры Колумбии изъяли за 12 месяцев 1100 тонн кокаина, установив новый рекорд по этом показателю, заявил президент страны Густаво Петро.
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"С начала работы этого правительства мы преследовали крупные звенья в цепочке незаконного оборота наркотиков, изъяли 1100 тонн кокаина и увеличили число уничтоженных нарколабораторий на 16% по сравнению с предыдущим периодом", - заявил президент в ходе выступления с докладом по случаю первой годовщины прихода к власти, которое транслирует в социальных сетях его администрация.
По словам Петро, только в 2023 году силовые структуры конфисковали 573 тонны кокаина - это наивысший показатель в истории за аналогичный период. На территории страны за 12 месяцев прошли 290 операций против преступных структур, которые позволили задержать более 9 тысяч человек.
Колумбия является главным мировым производителем и экспортером кокаина. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте.
Президент Колумбии Густаво Петро в середине сентября 2022 года заявил, что его правительство приложит новые усилия, чтобы убедить производителей коки заместить ее другими рентабельными сельскохозяйственными культурами. По его словам, действующая политика борьбы с наркотрафиком полностью провалилась, подход к этой проблеме необходимо изменить - в том числе за счет борьбы с бенефициарами этого бизнеса и усиления разведки.