https://ria.ru/20230807/kokain-1888750435.html

Власти Колумбии заявили, что за год изъяли рекордные 1100 тонн кокаина

Власти Колумбии заявили, что за год изъяли рекордные 1100 тонн кокаина - РИА Новости, 07.08.2023

Власти Колумбии заявили, что за год изъяли рекордные 1100 тонн кокаина

Силовые структуры Колумбии изъяли за 12 месяцев 1100 тонн кокаина, установив новый рекорд по этом показателю, заявил президент страны Густаво Петро. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T23:25

2023-08-07T23:25

2023-08-07T23:25

в мире

колумбия

густаво петро

перу

боливия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_04af74c378eab20aec51fc50d757e73b.jpg

МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Силовые структуры Колумбии изъяли за 12 месяцев 1100 тонн кокаина, установив новый рекорд по этом показателю, заявил президент страны Густаво Петро. "С начала работы этого правительства мы преследовали крупные звенья в цепочке незаконного оборота наркотиков, изъяли 1100 тонн кокаина и увеличили число уничтоженных нарколабораторий на 16% по сравнению с предыдущим периодом", - заявил президент в ходе выступления с докладом по случаю первой годовщины прихода к власти, которое транслирует в социальных сетях его администрация. По словам Петро, только в 2023 году силовые структуры конфисковали 573 тонны кокаина - это наивысший показатель в истории за аналогичный период. На территории страны за 12 месяцев прошли 290 операций против преступных структур, которые позволили задержать более 9 тысяч человек. Колумбия является главным мировым производителем и экспортером кокаина. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте. Президент Колумбии Густаво Петро в середине сентября 2022 года заявил, что его правительство приложит новые усилия, чтобы убедить производителей коки заместить ее другими рентабельными сельскохозяйственными культурами. По его словам, действующая политика борьбы с наркотрафиком полностью провалилась, подход к этой проблеме необходимо изменить - в том числе за счет борьбы с бенефициарами этого бизнеса и усиления разведки.

https://ria.ru/20230718/kokain-1884946860.html

https://ria.ru/20230707/gashish-1882796578.html

колумбия

перу

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, густаво петро, перу, боливия