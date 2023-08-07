https://ria.ru/20230807/khottabych-1888651708.html

Легендарный казак Хоттабыч рассказал о победах на СВО и казачьих ценностях

Легендарный казак Хоттабыч рассказал о победах на СВО и казачьих ценностях - РИА Новости, 07.08.2023

Легендарный казак Хоттабыч рассказал о победах на СВО и казачьих ценностях

В эксклюзивном интервью для портала "Российское казачество" легендарный казак Хоттабыч из батальона "Енисей" рассказал о защите станицы Луганской и главных... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:14

2023-08-07T15:14

2023-08-07T15:14

российское казачество

российское казачество

россия

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В эксклюзивном интервью для портала "Российское казачество" легендарный казак Хоттабыч из батальона "Енисей" рассказал о защите станицы Луганской и главных казачьих ценностях, а также порассуждал о том, почему казачий уклад никогда не изменится с течением времени.– Расскажите, кто вы и как попали в штурмовой корпус казачьего батальона "Енисей"?– Я уральский казак. Родился на Урале в казачьей семье. Все мои деды и прадеды – казаки. Я сюда приехал в феврале 2015 года и начал воевать. Маленький был, казачью присягу не смог принять. Но уже здесь, будучи на передовой, я принял присягу под командованием огромной души человека – атамана Миши Чечена. Сейчас его нет, но он с нами.– То есть вы служили в батальоне имени Бакланова, получается?– Да. Но он не был имени Бакланова, он [был] 11 БТРО (батальон территориальной обороны), который очень хорошо трудился, защищал именно направление станицы Луганской. Мы стояли на берегу и не пустили врага через три моста. Мы держали три моста – автомобильный, железнодорожный и пешеходный. Очень много ребят, не я один, много казаков… Были, конечно же, и потери, очень сожалеем об этом. Но мы выстояли, мы победили, мы выиграли.Теперь еще один экзамен жизни для казаков – это сегодняшний день. И мы выиграем, и мы победим.Почему я в штурмовой бригаде? Потому что казаки всегда были в числе первых, и знамя казачества всегда реяло над нашими головами, будь мы пехотинцы, будь мы кавалеристы, даже если летчики-казаки. Ну не знаю, может быть, и космонавт был из казаков! Поэтому любо, братцы!– Откуда вы знаете столько казачьих присказок и пословиц?– Это, наверное, по крови передается у нас. Чем человек становится взрослее, набирается опыта, он видит негативы, но в основном впитывает в себя все положительные черты, а у казаков они явно, видимо сказаны в нашем казачьем уставе, в наших казачьих заповедях. Надо всего знать 10 заповедей. 10 заповедей у казака есть, я не буду их сейчас перечислять. И у нас очень краткая клятва казака. Поэтому не буду много об этом говорить. Есть казачий устав. Он очень короткий, но очень емкий и очень большой.– Какие казачьи традиции, присказки, приметы сейчас применяются на СВО, в бою?– У казаков всегда было сказано так: "Сохрани себя, тем самым сохранишь товарища своего". Поэтому это братство, единство очень помогает. И казаки – пример для подражания. Почему? Потому что не только я, уже зрелый казак, но есть и молодые казаки, которые показывают своими действиями, своей выучкой в бою… Много ярких примеров, когда казаки становились героями России, получали ордена Мужества. Поэтому слава великому казачеству! Мы никогда не помрем.Казаки, любо! Только вперед!– Появились ли какие-то новые казачьи традиции, присказки во время СВО? Что нового в казачью культуру привнес этот конфликт?– Нет, ничего нового в казачьей жизни быть не может и никогда не будет. У казаков есть старый уклад, он вложен еще очень давно. Есть единое ядро казачьей жизни, в него ничто не прилипнет – ни новое, ни старое. Есть только прибаутки, шутки на сегодняшний день. Но нового ничего не прилипает. У нас единое ядро, единый закон казачьей жизни. Здесь его никто не изменит. Так уж распорядился Господь Бог.– Зато мы применяем новое оружие и идем в ногу со временем.– Новое оружие мы, конечно, применяем. Когда-то казаки ходили с дробовиками, а сейчас ходят с хорошим оружием, которое сделано руками наших русских умельцев. Я думаю, там тоже есть казаки! Поэтому где-то, когда-то, что-то – казачьи руки тоже туда были вложены с любовью и сердцем. Поэтому любо, братцы!

https://ria.ru/20230720/terek-1885339365.html

https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html

россия

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Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Казак Хоттабыч о защите станицы Луганской и главных казачьих ценностях Казак Хоттабыч из батальона "Енисей" рассказал о защите станицы Луганской и главных казачьих ценностях, а также порассуждал о том, почему казачий уклад никогда не изменится с течением времени. 2023-08-07T15:14 true PT5M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

российское казачество, россия