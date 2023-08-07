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Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей - РИА Новости, 07.08.2023
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Омская область
 
12:35 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/khotsenko-1888598405.html
Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей
Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей - РИА Новости, 07.08.2023
Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей
Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте в сентябре кадрового конкурса для поиска и отбора перспективных руководителей, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:35
2023-08-07T12:35
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
политика
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте в сентябре кадрового конкурса для поиска и отбора перспективных руководителей, рассказали в пресс-службе областного правительства. Новый кадровый конкурс омичей восполнит дефицит специалистов в управлении и многих отраслях народного хозяйства. О деталях стартующего в сентябре кадрового конкурса в Омской области сегодня во время брифинга рассказал глава региона. "Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Что касается государственной службы, то у нас дефицит кадров в некоторых органах власти достигает 20 процентов. Мы ищем людей. На должности управленческие, на должности специалистов. Но мы наблюдаем кадровый дефицит не только в управлении, но и во многих отраслях народного хозяйства: в здравоохранении, образовании, в промышленности. Мы сегодня стараемся набирать много людей в оборонно-промышленный комплекс. И все равно людей не хватает", - отметил Виталий Хоценко. Кадровый конкурс поможет в поиске и отборе перспективных руководителей и повлияет на социально-экономическое развитие региона в долгосрочной перспективе. Один из главных критериев отбора – желание работать на благо Омской области и развивать ее инфраструктуру, а также внедрять проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни омичей.
https://ria.ru/20230803/dorogi-1888026590.html
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омская область, россия, виталий хоценко, политика
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Политика
Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей

Глава Омской области Виталий Хоценко анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко
ВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте в сентябре кадрового конкурса для поиска и отбора перспективных руководителей, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Новый кадровый конкурс омичей восполнит дефицит специалистов в управлении и многих отраслях народного хозяйства. О деталях стартующего в сентябре кадрового конкурса в Омской области сегодня во время брифинга рассказал глава региона.
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"Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Что касается государственной службы, то у нас дефицит кадров в некоторых органах власти достигает 20 процентов. Мы ищем людей. На должности управленческие, на должности специалистов. Но мы наблюдаем кадровый дефицит не только в управлении, но и во многих отраслях народного хозяйства: в здравоохранении, образовании, в промышленности. Мы сегодня стараемся набирать много людей в оборонно-промышленный комплекс. И все равно людей не хватает", - отметил Виталий Хоценко.
Кадровый конкурс поможет в поиске и отборе перспективных руководителей и повлияет на социально-экономическое развитие региона в долгосрочной перспективе. Один из главных критериев отбора – желание работать на благо Омской области и развивать ее инфраструктуру, а также внедрять проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни омичей.
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