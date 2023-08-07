https://ria.ru/20230807/khotsenko-1888598405.html

Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей

Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей - РИА Новости, 07.08.2023

Глава Омской области анонсировал новый кадровый конкурс для руководителей

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте в сентябре кадрового конкурса для поиска и отбора перспективных руководителей, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:35

2023-08-07T12:35

2023-08-07T12:35

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омская область

россия

виталий хоценко

политика

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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте в сентябре кадрового конкурса для поиска и отбора перспективных руководителей, рассказали в пресс-службе областного правительства. Новый кадровый конкурс омичей восполнит дефицит специалистов в управлении и многих отраслях народного хозяйства. О деталях стартующего в сентябре кадрового конкурса в Омской области сегодня во время брифинга рассказал глава региона. "Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Что касается государственной службы, то у нас дефицит кадров в некоторых органах власти достигает 20 процентов. Мы ищем людей. На должности управленческие, на должности специалистов. Но мы наблюдаем кадровый дефицит не только в управлении, но и во многих отраслях народного хозяйства: в здравоохранении, образовании, в промышленности. Мы сегодня стараемся набирать много людей в оборонно-промышленный комплекс. И все равно людей не хватает", - отметил Виталий Хоценко. Кадровый конкурс поможет в поиске и отборе перспективных руководителей и повлияет на социально-экономическое развитие региона в долгосрочной перспективе. Один из главных критериев отбора – желание работать на благо Омской области и развивать ее инфраструктуру, а также внедрять проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни омичей.

https://ria.ru/20230803/dorogi-1888026590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, россия, виталий хоценко, политика