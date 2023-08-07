https://ria.ru/20230807/khakasiya-1888576946.html

Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии

Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии - РИА Новости, 07.08.2023

Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии

Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол представил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову план социально-экономического развития... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:22

2023-08-07T11:22

2023-08-07T11:22

экономика

россия

сергей сокол

максим решетников

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол представил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову план социально-экономического развития республики до 2035 года и попросил у министра поддержки с его реализацией. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.Сокол в своем телеграм-канале разместил видео встречи и разговора с Решетниковым. "Мы с командой приступили к разработке программы развития республики до 35 года. Наше предложение: необходима разработка комплексного плана развития региона и привлечение на его реализацию федерального финансирования на срок от трех до пяти лет. Все разработанные нашей командой проекты мы упаковали в единый документ, который учитывает индивидуальные особенности республики", - сказал Сокол. По его словам, основные задачи предлагаемого плана - это рост внебюджетных инвестиций, новые рабочие места и рост доходов населения. "Ключевые направления плана - развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма и поддержка малого и среднего предпринимательства. Это базово. Я просил бы возможность рассмотреть и поддержать наше предложение", - сказал депутат Госдумы. Со своей стороны Решетников сообщил, что ознакомился с представленной программой и "действительно на стратегические вопросы программа отвечает". "Мы в целом как министерство поддерживаем ваши предложениям по специальным мерам развития... Базовый костяк очень добротный... Готовы поддержать и обратиться в правительство Российской Федерации с какими-то согласованными и обобщенными предложениями. Давайте вместе работать", - сказал министр. Он отметил удачное географическое расположение Хакасии в современных реалиях, ее хороший туристический и агропромышленный потенциал.

https://ria.ru/20230630/skoraya-1881371817.html

https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сергей сокол, максим решетников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)