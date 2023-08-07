https://ria.ru/20230807/khakasiya-1888576946.html
Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии
Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии - РИА Новости, 07.08.2023
Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии
Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол представил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову план социально-экономического развития... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:22
2023-08-07T11:22
2023-08-07T11:22
экономика
россия
сергей сокол
максим решетников
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол представил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову план социально-экономического развития республики до 2035 года и попросил у министра поддержки с его реализацией. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.Сокол в своем телеграм-канале разместил видео встречи и разговора с Решетниковым. "Мы с командой приступили к разработке программы развития республики до 35 года. Наше предложение: необходима разработка комплексного плана развития региона и привлечение на его реализацию федерального финансирования на срок от трех до пяти лет. Все разработанные нашей командой проекты мы упаковали в единый документ, который учитывает индивидуальные особенности республики", - сказал Сокол. По его словам, основные задачи предлагаемого плана - это рост внебюджетных инвестиций, новые рабочие места и рост доходов населения. "Ключевые направления плана - развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма и поддержка малого и среднего предпринимательства. Это базово. Я просил бы возможность рассмотреть и поддержать наше предложение", - сказал депутат Госдумы. Со своей стороны Решетников сообщил, что ознакомился с представленной программой и "действительно на стратегические вопросы программа отвечает". "Мы в целом как министерство поддерживаем ваши предложениям по специальным мерам развития... Базовый костяк очень добротный... Готовы поддержать и обратиться в правительство Российской Федерации с какими-то согласованными и обобщенными предложениями. Давайте вместе работать", - сказал министр. Он отметил удачное географическое расположение Хакасии в современных реалиях, ее хороший туристический и агропромышленный потенциал.
https://ria.ru/20230630/skoraya-1881371817.html
https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей сокол, максим решетников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Сергей Сокол, Максим Решетников, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии
Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попросил МЭР поддержать план развития республики
КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол представил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову план социально-экономического развития республики до 2035 года и попросил у министра поддержки с его реализацией. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
.
Сокол в своем телеграм-канале разместил видео встречи и разговора с Решетниковым.
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"Мы с командой приступили к разработке программы развития республики до 35 года. Наше предложение: необходима разработка комплексного плана развития региона и привлечение на его реализацию федерального финансирования на срок от трех до пяти лет. Все разработанные нашей командой проекты мы упаковали в единый документ, который учитывает индивидуальные особенности республики", - сказал Сокол.
По его словам, основные задачи предлагаемого плана - это рост внебюджетных инвестиций, новые рабочие места и рост доходов населения.
«
"Ключевые направления плана - развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма и поддержка малого и среднего предпринимательства. Это базово. Я просил бы возможность рассмотреть и поддержать наше предложение", - сказал депутат Госдумы.
Со своей стороны Решетников сообщил, что ознакомился с представленной программой и "действительно на стратегические вопросы программа отвечает".
"Мы в целом как министерство поддерживаем ваши предложениям по специальным мерам развития... Базовый костяк очень добротный... Готовы поддержать и обратиться в правительство Российской Федерации с какими-то согласованными и обобщенными предложениями. Давайте вместе работать", - сказал министр.
Он отметил удачное географическое расположение Хакасии в современных реалиях, ее хороший туристический и агропромышленный потенциал.
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