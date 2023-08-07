https://ria.ru/20230807/kazakhstan-1888597745.html
Российские экспортеры покажут свою продукцию на выставке в Казахстане
Российские экспортеры покажут свою продукцию на выставке в Казахстане - РИА Новости, 07.08.2023
Российские экспортеры покажут свою продукцию на выставке в Казахстане
Двадцать российских экспортеров представят свою продукцию на выставке "Детство. Детская мода 2023" в Казахстане на стенде Made in Russia, сообщает Российский... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:32
2023-08-07T12:32
2023-08-07T12:32
экономика
казахстан
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двадцать российских экспортеров представят свою продукцию на выставке "Детство. Детская мода 2023" в Казахстане на стенде Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."С 17 по 19 августа 2023 года в Алматы состоится международная выставка "Детство. Детская мода 2023". На национальном стенде Made in Russia Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) свою продукцию представят 20 российских компаний", - говорится в сообщении.В коллективной экспозиции примут участие производители всех видов товаров для детей: детской одежды и обуви, игрушек, обучающих конструкторов, настольных игр, товаров по уходу за детьми, книг и детской мебели.Для компаний-участниц стенда Made in Russia РЭЦ традиционно организует деловые встречи с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран.
https://ria.ru/20230804/eksportery-1888197063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, россия
Экономика, Казахстан, Россия
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двадцать российских экспортеров представят свою продукцию на выставке "Детство. Детская мода 2023" в Казахстане на стенде Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"С 17 по 19 августа 2023 года в Алматы состоится международная выставка "Детство. Детская мода 2023". На национальном стенде Made in Russia Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) свою продукцию представят 20 российских компаний", - говорится в сообщении.
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В коллективной экспозиции примут участие производители всех видов товаров для детей: детской одежды и обуви, игрушек, обучающих конструкторов, настольных игр, товаров по уходу за детьми, книг и детской мебели.
Для компаний-участниц стенда Made in Russia РЭЦ традиционно организует деловые встречи с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана
, Киргизии
и других стран.