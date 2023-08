https://ria.ru/20230807/kazakhstan-1888597745.html

Российские экспортеры покажут свою продукцию на выставке в Казахстане

Российские экспортеры покажут свою продукцию на выставке в Казахстане - РИА Новости, 07.08.2023

Российские экспортеры покажут свою продукцию на выставке в Казахстане

Двадцать российских экспортеров представят свою продукцию на выставке "Детство. Детская мода 2023" в Казахстане на стенде Made in Russia, сообщает Российский... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:32

2023-08-07T12:32

2023-08-07T12:32

экономика

казахстан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двадцать российских экспортеров представят свою продукцию на выставке "Детство. Детская мода 2023" в Казахстане на стенде Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."С 17 по 19 августа 2023 года в Алматы состоится международная выставка "Детство. Детская мода 2023". На национальном стенде Made in Russia Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) свою продукцию представят 20 российских компаний", - говорится в сообщении.В коллективной экспозиции примут участие производители всех видов товаров для детей: детской одежды и обуви, игрушек, обучающих конструкторов, настольных игр, товаров по уходу за детьми, книг и детской мебели.Для компаний-участниц стенда Made in Russia РЭЦ традиционно организует деловые встречи с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран.

https://ria.ru/20230804/eksportery-1888197063.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, казахстан, россия