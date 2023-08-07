https://ria.ru/20230807/katar-1888588265.html

Российские туристы стали чаще ездить в Катар

Российские туристы стали чаще ездить в Катар - РИА Новости, 07.08.2023

Российские туристы стали чаще ездить в Катар

Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:01

2023-08-07T12:01

2023-08-07T12:01

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ДОХА, 7 авг – РИА Новости. Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин. "Мы наблюдаем уверенное увеличение турпотока из России. Конечно, отдых в Катаре – далеко не бюджетный вариант, но интерес наших граждан к этой небольшой стране берет свое. Особенно это заметно среди использующих Доху как транзитный хаб", – сказал посол. По его мнению, росту числа туристов поспособствовало действующее в настоящее время соглашение о безвизовом пребывании граждан России на срок до 90 дней. "Наличие новой туристической инфраструктуры, созданной к ЧМ по футболу, тоже является несомненным конкурентным преимуществом", – добавил Догадкин. Он отметил, что сейчас между Дохой и Москвой авиакомпанией Qatar Airways выполняются 12 прямых рейсов в неделю, но вопросы расширения географии полетов, а также открытия чартерных рейсов также обсуждаются двумя сторонами.

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