https://ria.ru/20230807/katar-1888588265.html
Российские туристы стали чаще ездить в Катар
Российские туристы стали чаще ездить в Катар - РИА Новости, 07.08.2023
Российские туристы стали чаще ездить в Катар
Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:01
2023-08-07T12:01
2023-08-07T12:01
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ДОХА, 7 авг – РИА Новости. Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин. "Мы наблюдаем уверенное увеличение турпотока из России. Конечно, отдых в Катаре – далеко не бюджетный вариант, но интерес наших граждан к этой небольшой стране берет свое. Особенно это заметно среди использующих Доху как транзитный хаб", – сказал посол. По его мнению, росту числа туристов поспособствовало действующее в настоящее время соглашение о безвизовом пребывании граждан России на срок до 90 дней. "Наличие новой туристической инфраструктуры, созданной к ЧМ по футболу, тоже является несомненным конкурентным преимуществом", – добавил Догадкин. Он отметил, что сейчас между Дохой и Москвой авиакомпанией Qatar Airways выполняются 12 прямых рейсов в неделю, но вопросы расширения географии полетов, а также открытия чартерных рейсов также обсуждаются двумя сторонами.
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новости - туризм, россия, доха, катар, qatar airways, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Доха, Катар, Qatar Airways, Туризм
Российские туристы стали чаще ездить в Катар
Посол России в Дохе: в Катар приезжает все больше наших туристов
ДОХА, 7 авг – РИА Новости. Число туристов из России в Катар уверенно растет благодаря безвизовому въезду для россиян на 90 дней, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.
"Мы наблюдаем уверенное увеличение турпотока из России. Конечно, отдых в Катаре – далеко не бюджетный вариант, но интерес наших граждан к этой небольшой стране берет свое. Особенно это заметно среди использующих Доху как транзитный хаб", – сказал посол.
По его мнению, росту числа туристов поспособствовало действующее в настоящее время соглашение о безвизовом пребывании граждан России на срок до 90 дней. "Наличие новой туристической инфраструктуры, созданной к ЧМ по футболу, тоже является несомненным конкурентным преимуществом", – добавил Догадкин.
Он отметил, что сейчас между Дохой и Москвой
авиакомпанией Qatar Airways
выполняются 12 прямых рейсов в неделю, но вопросы расширения географии полетов, а также открытия чартерных рейсов также обсуждаются двумя сторонами.
Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол