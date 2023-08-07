https://ria.ru/20230807/katar-1888551076.html
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар - РИА Новости, 07.08.2023
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар
Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:14
2023-08-07T09:14
2023-08-07T09:20
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катар
доха
экономика
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Последовательно развивается сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли: были возобновлены поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Активно на катарском рынке работает компания "Мираторг", а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции, особенно экологически чистой", - отметил Догадкин.
https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, доха, экономика
Россия, Катар, Доха, Экономика
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар
Россия возобновила поставки ячменя и подсолнечного масла в Катар