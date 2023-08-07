Рейтинг@Mail.ru
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 07.08.2023 (обновлено: 09:20 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/katar-1888551076.html
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар - РИА Новости, 07.08.2023
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар
Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:14
2023-08-07T09:20
россия
катар
доха
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818486086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb1538068a00bb0f2aa10176492a2716.jpg
ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Последовательно развивается сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли: были возобновлены поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Активно на катарском рынке работает компания "Мираторг", а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции, особенно экологически чистой", - отметил Догадкин.
https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html
россия
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818486086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adedbce0b8157b04adc4ef48da4f974a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, катар, доха, экономика
Россия, Катар, Доха, Экономика
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар

Россия возобновила поставки ячменя и подсолнечного масла в Катар

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива растительного масла
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива растительного масла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
"Последовательно развивается сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли: были возобновлены поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Активно на катарском рынке работает компания "Мираторг", а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции, особенно экологически чистой", - отметил Догадкин.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы
Вчера, 09:04
 
РоссияКатарДохаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала