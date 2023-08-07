https://ria.ru/20230807/katar-1888551076.html

Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар

Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар - РИА Новости, 07.08.2023

Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар

Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:14

2023-08-07T09:14

2023-08-07T09:20

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катар

доха

экономика

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Последовательно развивается сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли: были возобновлены поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Активно на катарском рынке работает компания "Мираторг", а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции, особенно экологически чистой", - отметил Догадкин.

https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, катар, доха, экономика