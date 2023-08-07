https://ria.ru/20230807/katar-1888536748.html
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.08.2023
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T04:07
2023-08-07T04:07
2023-08-07T04:07
в мире
россия
катар
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835348119_0:155:565:473_1920x0_80_0_0_e25d4597496bffb991276cf1bfd92602.jpg
ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиарда рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", - сказал он.Посол указал, что в первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 миллионов катарских риалов.По словам Догадкина, перспективным направлением взаимодействия две страны также считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".
https://ria.ru/20230721/protest-1885394386.html
россия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835348119_0:92:565:516_1920x0_80_0_0_5339de33ef3396d63292b748e44cfaa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, катар, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Катар, Российский фонд прямых инвестиций
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
Догадкин: Россия и Катар прорабатывают проекты на сумму более 160 миллиардов рублей