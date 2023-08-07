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Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.08.2023
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04:07 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/katar-1888536748.html
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.08.2023
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T04:07
2023-08-07T04:07
в мире
россия
катар
российский фонд прямых инвестиций
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиарда рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", - сказал он.Посол указал, что в первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 миллионов катарских риалов.По словам Догадкина, перспективным направлением взаимодействия две страны также считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".
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в мире, россия, катар, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Катар, Российский фонд прямых инвестиций
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей

Догадкин: Россия и Катар прорабатывают проекты на сумму более 160 миллиардов рублей

© Фото : сайт Ассоциации выпускников МГИМОПосол России в Катаре Дмитрий Догадкин
Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : сайт Ассоциации выпускников МГИМО
Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин. Архивное фото
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
«
"Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиарда рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", - сказал он.
Посол указал, что в первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 миллионов катарских риалов.
По словам Догадкина, перспективным направлением взаимодействия две страны также считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".
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