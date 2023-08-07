https://ria.ru/20230807/katar-1888536748.html

Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей

Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.08.2023

Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей

Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T04:07

2023-08-07T04:07

2023-08-07T04:07

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россия

катар

российский фонд прямых инвестиций

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин."Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиарда рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", - сказал он.Посол указал, что в первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 миллионов катарских риалов.По словам Догадкина, перспективным направлением взаимодействия две страны также считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".

https://ria.ru/20230721/protest-1885394386.html

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в мире, россия, катар, российский фонд прямых инвестиций