https://ria.ru/20230807/karrer-1888604009.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс

Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс - РИА Новости, 07.08.2023

Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс

Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – Элен Каррер... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:05

2023-08-07T13:05

2023-08-07T13:11

россия

элен каррер д'анкосс

политика

франция

владимир путин

французская академия

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151986/21/1519862103_0:239:3167:2020_1920x0_80_0_0_623bcc8dc4f09913a4dd0e1b176449a3.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – Элен Каррер д'Анкос, отметив, что она была другом России и гордилась русскими корнями, сохраняя любовь к исторической родине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Эммануэль Каррер, уважаемая госпожа Натали Каррер, уважаемая госпожа Марина Каррер д'Анкос, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашей матери – Элен Каррер д'Анкос. Выдающийся учёный и общественный деятель, Постоянный секретарь Французской академии, иностранный член Российской академии наук, Элен Каррер д'Анкос была большим другом нашей страны, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что ее многочисленные научные труды, посвященные России, пользовались заслуженным признанием как в академических кругах, так и у широкой читательской аудитории.Путин с теплотой вспоминает беседы с этой великой француженкой. Он уверен, что её интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами РФ и Франции. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки всем близким и коллегам покойной.

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, элен каррер д'анкосс, политика, франция, владимир путин, французская академия, российская академия наук