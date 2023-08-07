Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс
Путин назвал умершую Элен Каррер д'Анкосс другом России, гордившейся своими корнями
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПостоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – Элен Каррер д'Анкос, отметив, что она была другом России и гордилась русскими корнями, сохраняя любовь к исторической родине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Эммануэль Каррер, уважаемая госпожа Натали Каррер, уважаемая госпожа Марина Каррер д'Анкос, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашей матери – Элен Каррер д'Анкос. Выдающийся учёный и общественный деятель, Постоянный секретарь Французской академии, иностранный член Российской академии наук, Элен Каррер д'Анкос была большим другом нашей страны, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что ее многочисленные научные труды, посвященные России, пользовались заслуженным признанием как в академических кругах, так и у широкой читательской аудитории.
Путин с теплотой вспоминает беседы с этой великой француженкой. Он уверен, что её интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами РФ и Франции. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки всем близким и коллегам покойной.