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Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс - РИА Новости, 07.08.2023
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13:05 07.08.2023 (обновлено: 13:11 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/karrer-1888604009.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс
Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс - РИА Новости, 07.08.2023
Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс
Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – Элен Каррер... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:05
2023-08-07T13:11
россия
элен каррер д'анкосс
политика
франция
владимир путин
французская академия
российская академия наук
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – Элен Каррер д'Анкос, отметив, что она была другом России и гордилась русскими корнями, сохраняя любовь к исторической родине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Эммануэль Каррер, уважаемая госпожа Натали Каррер, уважаемая госпожа Марина Каррер д'Анкос, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашей матери – Элен Каррер д'Анкос. Выдающийся учёный и общественный деятель, Постоянный секретарь Французской академии, иностранный член Российской академии наук, Элен Каррер д'Анкос была большим другом нашей страны, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что ее многочисленные научные труды, посвященные России, пользовались заслуженным признанием как в академических кругах, так и у широкой читательской аудитории.Путин с теплотой вспоминает беседы с этой великой француженкой. Он уверен, что её интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами РФ и Франции. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки всем близким и коллегам покойной.
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россия, элен каррер д'анкосс, политика, франция, владимир путин, французская академия, российская академия наук
Россия, Элен Каррер д'Анкосс, Политика, Франция, Владимир Путин, Французская академия, Российская академия наук
Путин выразил соболезнования из-за смерти Элен Каррер д'Анкосс

Путин назвал умершую Элен Каррер д'Анкосс другом России, гордившейся своими корнями

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПостоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – Элен Каррер д'Анкос, отметив, что она была другом России и гордилась русскими корнями, сохраняя любовь к исторической родине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Эммануэль Каррер, уважаемая госпожа Натали Каррер, уважаемая госпожа Марина Каррер д'Анкос, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашей матери – Элен Каррер д'Анкос. Выдающийся учёный и общественный деятель, Постоянный секретарь Французской академии, иностранный член Российской академии наук, Элен Каррер д'Анкос была большим другом нашей страны, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что ее многочисленные научные труды, посвященные России, пользовались заслуженным признанием как в академических кругах, так и у широкой читательской аудитории.
Путин с теплотой вспоминает беседы с этой великой француженкой. Он уверен, что её интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами РФ и Франции. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки всем близким и коллегам покойной.
 
РоссияЭлен Каррер д'АнкоссПолитикаФранцияВладимир ПутинФранцузская академияРоссийская академия наук
 
 
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