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США в ловушке. Где формируется новая антизападная коалиция

США в ловушке. Где формируется новая антизападная коалиция - РИА Новости, 07.08.2023

США в ловушке. Где формируется новая антизападная коалиция

Россия и Иран скоро обновят соглашение о партнерстве, заключенное в 2001 году, — с учетом сложившейся геополитической ситуации. На Западе это воспринимают с... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:10

в мире

иран

россия

тегеран (город)

хосейн амир абдоллахиан

сергей лавров

казем джалали

шос

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Россия и Иран скоро обновят соглашение о партнерстве, заключенное в 2001 году, — с учетом сложившейся геополитической ситуации. На Западе это воспринимают с тревогой — Тегеран в последние годы проявил себя как сильный международный игрок.Прочные связиМинистр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Москву в марте. После встречи с Сергеем Лавровым он сообщил о подготовке долгосрочного стратегического договора, который заменит документ, подписанный в 2001-м при президенте Мохаммаде Хатами.За два десятилетия власть в Иране менялась несколько раз, но на отношения с Россией это не влияло. Совместная повестка только расширялась. Тегеран, например, присоединился к инициированному Москвой "Астанинскому формату" — переговорному механизму по сирийскому урегулированию. Месяц назад Иран официально приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Рассматривают заявку в БРИКС — вероятно, это обсудят на саммите в ЮАР.По словам посла Ирана в России Казема Джалали, договор почти готов. "Были встречи в Тегеране, продолжатся в Москве. Надеемся, после этого документ финализируют. <...> Считаем, что на уровне правительств его подпишут до конца года", — сказал дипломат. Затем последует ратификация законодательными органами.Американский просчетУсиление Ирана в мире во многом связано с необдуманными действиями американцев. Восемь лет назад Тегеран согласился на СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий, так называемую ядерную сделку — в обмен на пошаговое снятие санкций. Однако в 2018-м Дональд Трамп, заняв пост президента, аннулировал сделку и анонсировал дополнительные ограничения. Иран, пошедший на уступки, выглядел уже не как страна-изгой, а как жертва США и их скандального лидера.Показательно, что и европейские партнеры неоднократно призывали американцев вернуться к СВПД. Но теперь расклад поменялся. Поняв, что договариваться с Вашингтоном проблематично (и даже закрепленное на бумаге могут в любой момент дезавуировать), Тегеран переключился на другие направления. В том числе укрепляя позиции в регионе.Так, например, одно из главных событий этого года на Ближнем Востоке — восстановление Ираном и Саудовской Аравией дипотношений, разорванных семь лет назад. Для американцев, с которыми в монархиях Залива в последнее время разговаривают сквозь зубы, это стало пощечиной. Более того, Эр-Рияд и Тегеран общались при посредничестве Китая, что тоже неприятно Вашингтону. К тому же КНР — основной партнер России."Иран ускорил свою политику "Взгляд на Восток", чтобы уравновесить санкции США и ослабить позицию Европы в зашедших в тупик переговорах по ядерному обогащению, все больше присоединяясь к Китаю, — отмечает базирующийся в Вашингтоне Центр анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis — CEPA). — Двусторонняя торговля усиливается, как и риторическая поддержка, что видно по восхвалению Тегераном китайского мирного плана по Украине".В 2021 году Иран и Китай также подписали масштабное 25-летнее инвестиционное соглашение. "КНР все чаще рассматривается как главный спасательный круг для исламской республики благодаря закупкам иранской нефти — на 47 миллиардов долларов за два года", — указывает профессор Европейского университета Эмиль Авдалиани.Ограниченные возможности ЗападаВ марте, еще до встречи Лаврова с Абдоллахианом, министр обороны США Ллойд Остин побывал на Ближнем Востоке. Там он с тревогой предупредил о развитии "немыслимых" военных связей между Россией и Ираном. Белый дом опасается обмена технологиями, однако американским союзникам в регионе не стоит беспокоиться — их не оставят один на один с угрозой.В то же время эксперты вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) напоминают, что взаимодействие носит не только военный характер. "Москва и Тегеран сотрудничают на нескольких направлениях, содействуя двусторонней торговле и бизнесу, ускоряя формирование транзитных маршрутов (включая коридор "Север — Юг" и его каспийский компонент), связывая банковские системы для облегчения финансовых операций, — перечисляет директор-основатель иранской программы MEI Алекс Ватанка. — Все это способствует нейтрализации санкций и укреплению многосторонних структур за пределами западных институтов".А конкуренцию России и Ирана на рынке энергоресурсов не стоит преувеличивать. "Обе стороны считают, что долгосрочная стратегическая ценность сотрудничества оправдывает экономические уступки. Поэтому Западу не нужно надеяться на разногласия между Москвой и Тегераном", — добавляет Ватанка. В MEI осуждают попытки давления США и Европы, это лишь подтолкнет исламскую республику к России и Китаю.Запад мог бы попробовать возобновить ядерную сделку. Однако в Вашингтоне даже при Байдене в этом вопросе нет прогресса. Еще вариант — совместные учения НАТО в регионе. Это, полагает Ватанка, продемонстрировало бы, что безопасность Ирана не гарантирована стратегическим сближением с Россией. Но тут требуется поддержка других игроков, включая монархии Залива. А они все дальше дрейфуют от США.

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россия

тегеран (город)

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в мире, иран, россия, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, казем джалали, шос, брикс