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Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну

Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну - РИА Новости, 07.08.2023

Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну

Оптоволоконную линию связи, которая заменит дорогостоящий спутниковый интернет, в поселке Палана на севере Камчатки введут в эксплуатацию 15 августа, сообщил на РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:01

2023-08-07T14:01

2023-08-07T14:01

камчатский край

камчатский край

владимир солодов

камчатка

палана

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Оптоволоконную линию связи, которая заменит дорогостоящий спутниковый интернет, в поселке Палана на севере Камчатки введут в эксплуатацию 15 августа, сообщил на оперативном совещании в правительстве Камчатского края губернатор Владимир Солодов. "Мы планомерно ведем работу по прокладке линии оптоволоконной связи на север Камчатки. Данными работами занимается "ИнтерКамСервис" совместно с министерством цифрового развития Камчатского края. Необходимо максимально быстро подключить все объекты к оптоволокну, чтобы улучшить фактическое качество жизни граждан северных районов", — сказал Солодов. В поселке Палана Тигильского района первые социально значимые объекты подключат к оптоволокну с 15 августа. Как только эти работы будут закончены, начнется подключение к скоростному интернету жилых домов. Также оптоволокно начали тянуть в сторону поселка Оссора Карагинского района Камчатки. Ожидается, что там устойчивая связь появится в декабре этого года. "После окончания работ в Палане две механизированные колонны двинутся в Оссору. На днях часть колонны выдвинется в посёлок Лесная для формирования отдельной ветки в этот населённый пункт. По завершению проекта мы будем прорабатывать возможность строительства оптической магистрали от Оссоры до посёлка Тиличики", - сообщил замминистра цифрового развития края Виталий Батурин. Вместе с тем губернатор Владимир Солодов указал министру цифрового развития на необходимость подготовки предложений по расширению сигнала для населенных пунктов севера региона, которые пока останутся в зоне спутникового покрытия связи. Прокладка волоконно-оптической линии связи на север Камчатки ведется в рамках исполнения поручения президента РФ. Общая протяженность ВОЛС "Анавгай — Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора" составит 860 километров с подключением девяти населённых пунктов Тигильского и Карагинского районов.

https://ria.ru/20230807/kamchatka-1888618068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камчатский край, владимир солодов, камчатка, палана