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Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну
Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну - РИА Новости, 07.08.2023
Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну
Оптоволоконную линию связи, которая заменит дорогостоящий спутниковый интернет, в поселке Палана на севере Камчатки введут в эксплуатацию 15 августа, сообщил на РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:01
2023-08-07T14:01
2023-08-07T14:01
камчатский край
камчатский край
владимир солодов
камчатка
палана
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Оптоволоконную линию связи, которая заменит дорогостоящий спутниковый интернет, в поселке Палана на севере Камчатки введут в эксплуатацию 15 августа, сообщил на оперативном совещании в правительстве Камчатского края губернатор Владимир Солодов. "Мы планомерно ведем работу по прокладке линии оптоволоконной связи на север Камчатки. Данными работами занимается "ИнтерКамСервис" совместно с министерством цифрового развития Камчатского края. Необходимо максимально быстро подключить все объекты к оптоволокну, чтобы улучшить фактическое качество жизни граждан северных районов", — сказал Солодов. В поселке Палана Тигильского района первые социально значимые объекты подключат к оптоволокну с 15 августа. Как только эти работы будут закончены, начнется подключение к скоростному интернету жилых домов. Также оптоволокно начали тянуть в сторону поселка Оссора Карагинского района Камчатки. Ожидается, что там устойчивая связь появится в декабре этого года. "После окончания работ в Палане две механизированные колонны двинутся в Оссору. На днях часть колонны выдвинется в посёлок Лесная для формирования отдельной ветки в этот населённый пункт. По завершению проекта мы будем прорабатывать возможность строительства оптической магистрали от Оссоры до посёлка Тиличики", - сообщил замминистра цифрового развития края Виталий Батурин. Вместе с тем губернатор Владимир Солодов указал министру цифрового развития на необходимость подготовки предложений по расширению сигнала для населенных пунктов севера региона, которые пока останутся в зоне спутникового покрытия связи. Прокладка волоконно-оптической линии связи на север Камчатки ведется в рамках исполнения поручения президента РФ. Общая протяженность ВОЛС "Анавгай — Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора" составит 860 километров с подключением девяти населённых пунктов Тигильского и Карагинского районов.
https://ria.ru/20230807/kamchatka-1888618068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, владимир солодов, камчатка, палана
Камчатский край, Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатка, Палана
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Оптоволоконную линию связи, которая заменит дорогостоящий спутниковый интернет, в поселке Палана на севере Камчатки введут в эксплуатацию 15 августа, сообщил на оперативном совещании в правительстве Камчатского края губернатор Владимир Солодов.
"Мы планомерно ведем работу по прокладке линии оптоволоконной связи на север Камчатки. Данными работами занимается "ИнтерКамСервис" совместно с министерством цифрового развития Камчатского края. Необходимо максимально быстро подключить все объекты к оптоволокну, чтобы улучшить фактическое качество жизни граждан северных районов", — сказал Солодов.
В поселке Палана Тигильского района первые социально значимые объекты подключат к оптоволокну с 15 августа. Как только эти работы будут закончены, начнется подключение к скоростному интернету жилых домов. Также оптоволокно начали тянуть в сторону поселка Оссора Карагинского района
Камчатки. Ожидается, что там устойчивая связь появится в декабре этого года.
"После окончания работ в Палане две механизированные колонны двинутся в Оссору. На днях часть колонны выдвинется в посёлок Лесная
для формирования отдельной ветки в этот населённый пункт. По завершению проекта мы будем прорабатывать возможность строительства оптической магистрали от Оссоры до посёлка Тиличики", - сообщил замминистра цифрового развития края Виталий Батурин.
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Вместе с тем губернатор Владимир Солодов указал министру цифрового развития на необходимость подготовки предложений по расширению сигнала для населенных пунктов севера региона, которые пока останутся в зоне спутникового покрытия связи.
Прокладка волоконно-оптической линии связи на север Камчатки ведется в рамках исполнения поручения президента РФ
. Общая протяженность ВОЛС "Анавгай — Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора" составит 860 километров с подключением девяти населённых пунктов Тигильского и Карагинского районов.