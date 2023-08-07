https://ria.ru/20230807/ingosstrakh-1888617071.html

"Ингосстрах": причиной более 40% заявлений на выплаты по каско являются ДТП

"Ингосстрах": причиной более 40% заявлений на выплаты по каско являются ДТП - РИА Новости, 07.08.2023

"Ингосстрах": причиной более 40% заявлений на выплаты по каско являются ДТП

Более 40% поданных в "Ингосстрах" заявлений на страховые выплаты по автокаско связаны с ДТП, сообщила начальник управления сопровождения урегулирования убытков... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:33

2023-08-07T13:33

2023-08-07T13:33

россия

ингосстрах

авто

дтп

осаго

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Более 40% поданных в "Ингосстрах" заявлений на страховые выплаты по автокаско связаны с ДТП, сообщила начальник управления сопровождения урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Дарья Шведова. "Ежедневно компания выплачивает около 59 миллионов рублей по автокаско и более 40% причин поданных заявлений на страховые выплаты стали как раз ДТП", - приводятся в сообщении пресс-службы компании слова Шведовой. Согласно анализу заявлений от клиентов компании, в первом полугодии 2023 года самыми аварийными улицами Москвы по долям заявленных ДТП по ОСАГО стали Варшавское (2,55%), Каширское (1,59%) и Дмитровское шоссе (1,34%). По каско наибольшая доля заявленных ДТП приходится на Ленинский проспект (1,91%), Варшавское шоссе (1,80%) и Профсоюзную улицу (1,25%). Как отметили в компании, большинство заявленных ДТП совершается с участием такси. Также, согласно результатам "Ингосстраха", женщины в Москве попадают в ДТП на 10% чаще чем мужчины.

https://ria.ru/20230803/ingosstrakh-1888038784.html

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Артем Смирнов

россия, ингосстрах, авто, дтп, осаго