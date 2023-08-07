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СМИ: импорт США из Китая сократился на 24 процента
СМИ: импорт США из Китая сократился на 24 процента - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: импорт США из Китая сократился на 24 процента
Импорт США из Китая с января по май 2023 года сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на попытки представителей обеих... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T06:44
2023-08-07T06:44
2023-08-07T06:44
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Импорт США из Китая с января по май 2023 года сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на попытки представителей обеих стран разрешить противоречия, пишет газета Washington Post. "За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в статье со ссылкой на данные бюро переписи населения США. При этом высокопоставленный источник в минфине США на условиях анонимности указал, что общая сумма импорта из Китая с поправкой на инфляцию все еще остается "значительной и близкой к рекордно высокому уровню". Главным торговым партнером США в этом году стала Мексика, добавляется в статье. Значимые позиции также заняли Вьетнам и Таиланд. Как подчеркивает газета, производители на фоне этого все чаще отдают предпочтение региональным сетям поставок, а не глобальным. Отмечается, что ряд компаний, включая HP и Lego, стремится сократить зависимость от китайских поставщиков и переориентировать свои поставки для американских потребителей, в частности, чтобы избежать риска быть "зажатыми между соперничающими сверхдержавами". Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов остается высоким. Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен президента Дональда Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.
https://ria.ru/20230706/ssha-1882614736.html
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в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп
СМИ: импорт США из Китая сократился на 24 процента
WP: импорт США из Китая сократился на 24 процента за первые пять месяцев 2023 года